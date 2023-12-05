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Ustalar yetişemiyor! Kış aylarında kapış kapış gidiyor

2023-12-05 17:03:27
Ustalar yetişemiyor! Kış aylarında kapış kapış gidiyor

Yurt genelinde havaların soğumasıyla birlikte evlerdeki ısıyı dengeyi tutmak amacıyla PVC pencerelere rağbet arttı.

#1
Foto - Ustalar yetişemiyor! Kış aylarında kapış kapış gidiyor

Diyarbakır’da hava sıcaklarının gündüz 3 dereceye kadar düşmesiyle ses ve ısı yalıtımının etkisini gösterdiği PVC pencereler daha çok tercih ediliyor. Evlerde tahta pencereler yerini artık PVC pencerelere bırakıyor. Soğuk kış aylarında evlerde soğuğu içeri almayan yalıtımlı pencereler artık bütün evlerde görülüyor.

#2
Foto - Ustalar yetişemiyor! Kış aylarında kapış kapış gidiyor

PVC ustası olarak çalışan Yunus Ekinci, artık eski tahta pencerelerin yerini PVC pencerelerin aldığını söyledi. Vatandaşların uzun ömürlü ve kaliteli olmasından dolayı PVC pencereleri tercih ettiklerini belirten Ekinci, "Bizim bölgemiz biraz sıcak olduğu için renkli pencereler pek fazla tercih edilmiyor. Tercih edilse bile 3-5 yıllık bir ömrü var. Ürünlerin beyaz olması daha uzun ömürlü ve kullanışlı oluyor. Vatandaşlarımız pencere yaptıracağı zaman iyi bir ustaya denk gelirse iyi bir kalitede uzun ömürlü pencereye sahip olur. Şu anda PVC dediğimiz malzemeler son teknoloji ile üretildiği için daha kullanışlı ve uzun ömürlü oluyor" dedi.

#3
Foto - Ustalar yetişemiyor! Kış aylarında kapış kapış gidiyor

PVC pencerelerin son teknoloji ile üretildiğini ifade eden Ekinci, “Artık tahta pencereler kullanılmıyor. Vadesi de dolmuş durumda. Tahta pencerelerin ömrü 5-6 yıl ise PVC pencerelerin ömrü ona göre daha uzun. Şu anda PVC kapı grupları en son teknoloji olduğundan ısı yalıtımı ve ses yalıtımı olarak daha iyi.

#4
Foto - Ustalar yetişemiyor! Kış aylarında kapış kapış gidiyor

Yağmurlu havalarda PVC pencerelerde yağmur alma ve hava geçirme gibi sıkıntılar olmuyor. Eski tip tahta pencerelerde yağmurlu havalarda, rüzgarlarda içeri havayı daha fazla alır. O yüzden vatandaşların tercihi PVC pencere gruplarını tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

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