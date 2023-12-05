Ustalar yetişemiyor! Kış aylarında kapış kapış gidiyor

PVC ustası olarak çalışan Yunus Ekinci, artık eski tahta pencerelerin yerini PVC pencerelerin aldığını söyledi. Vatandaşların uzun ömürlü ve kaliteli olmasından dolayı PVC pencereleri tercih ettiklerini belirten Ekinci, "Bizim bölgemiz biraz sıcak olduğu için renkli pencereler pek fazla tercih edilmiyor. Tercih edilse bile 3-5 yıllık bir ömrü var. Ürünlerin beyaz olması daha uzun ömürlü ve kullanışlı oluyor. Vatandaşlarımız pencere yaptıracağı zaman iyi bir ustaya denk gelirse iyi bir kalitede uzun ömürlü pencereye sahip olur. Şu anda PVC dediğimiz malzemeler son teknoloji ile üretildiği için daha kullanışlı ve uzun ömürlü oluyor" dedi.