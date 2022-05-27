Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın!

Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ergün, "Büyük ihtimalle çatıdaki bir çalışmadan dolayı elektrik sebeple değerlendiriyor şu anda ama nedeni yangın raporuna göre belli olur. Bizi sevindiren husus herhangi bir can kaybı yok, maddi hasar var. Tek teselli kaynağımız, can kaybının olmaması. Birinci önceliğimiz yangının söndürülmesi." dedi.