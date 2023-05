Her sene her bir ağaçtan ortalama 150 kilogram kayısı elde edilirken, bu yıl yaşanan hastalıklar nedeniyle ağaçlar, çiçek açamadı ve tozlaşma gerçekleşmedi. Böylelikle her bir ağaçtan sadece 30 kilogram civarında kayısı bekleniyor.