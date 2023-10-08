Üretici çok tepkili! Tarlada 12 markette 40 TL

Tarla ve market reyonu arasındaki fiyat farkına tepki gösteren İsmet Teke, “Hassa bölgesinde Söğüt üzümü meşhurdur. Bu yıl sıcaktan dolayı verimler geçen yıla oranla 3’te 1 oranında. Ama fiyatlar tatmin edici. Bizi tedirgin eden; mazotun ve gübrenin yüksek olması. Fiyatlar; 12-13 TL arası. İşçilik çıktığında 10 TL. Üzümü burada 10 TL’ye veriyoruz, markette 30-40 TL. Üretici kesinlikle arabulucuya göre bir şey kazanmıyor. Halkımız istediği gibi üzüm tüketemiyor” şeklinde konuştu.