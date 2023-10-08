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Tarım
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Üretici çok tepkili! Tarlada 12 markette 40 TL

2023-10-08 12:18:43
Üretici çok tepkili! Tarlada 12 markette 40 TL

Bu sene sıcakların rekolteyi etkilediği üzümün tarla fiyatı 12 TL... Bu durum üreticinin tepkisini çekti.

#1
Foto - Üretici çok tepkili! Tarlada 12 markette 40 TL

Depremin vurduğu Hatay’da üzümde hasat, yaz aylarında yaşanan sıcak havadan dolayı 3’te 1 oranında düşerken, fiyatlar 10 ile 13 TL arasında oldu. Üretici, markette 30 TL’yi bulan fiyatlar karşısında tepkili.

#2
Foto - Üretici çok tepkili! Tarlada 12 markette 40 TL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay Hassa’da üzüm hasadı başladı. Yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcak hava üzümde rekolteyi etkiledi. Birçok bölgede ürün yok denecek kadar az olurken, bazı bölgelerde de 3’te 1 oranında geriledi. Ağızlarda tat bırakan Hassa üzümü tarlada 10 ile 13 TL arasında alıcı buluyor. Tarım işçisi Hatun Aslan, işlerinin zor olduğuna dikkat çekerek, “İşimiz zor, kolay desek olmaz. Yevmiye, emeğimize göre az” dedi.

#3
Foto - Üretici çok tepkili! Tarlada 12 markette 40 TL

Hasadın geçen yıllara oranla düşük olduğunu belirten Mehmet Güler, “Hasat geçen yıllara göre eksik ama fiyatlar iyi. 10 ile 12 TL arasında fiyatlar” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Üretici çok tepkili! Tarlada 12 markette 40 TL

Tarla ve market reyonu arasındaki fiyat farkına tepki gösteren İsmet Teke, “Hassa bölgesinde Söğüt üzümü meşhurdur. Bu yıl sıcaktan dolayı verimler geçen yıla oranla 3’te 1 oranında. Ama fiyatlar tatmin edici. Bizi tedirgin eden; mazotun ve gübrenin yüksek olması. Fiyatlar; 12-13 TL arası. İşçilik çıktığında 10 TL. Üzümü burada 10 TL’ye veriyoruz, markette 30-40 TL. Üretici kesinlikle arabulucuya göre bir şey kazanmıyor. Halkımız istediği gibi üzüm tüketemiyor” şeklinde konuştu.

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