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Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mavi vatanda çıkarlarını koruyacak ve Türkiye ile KKTC arasındaki deniz alanında gemi trafiğinin kesintisiz izleneceği Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri sistemini açtı. Uraloğlu törende, "Bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da bizler için aynı anlam ve önemi taşıyor" dedi.

#1
Foto - Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) temaslarına başladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye ve KKTC deniz sınırlarında güvenliği sağlamak amacıyla başlatılan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri sisteminin açılış törenine katıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN tarafından 2024 yılında başlayan çalışmaları yoğun bir mesainin ardından kısa sürede tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, projenin mavi vatanın savunulmasında kritik bir adım olarak nitelendirdi.

#2
Foto - Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

Denizcilik alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda çok büyük hamle gerçekleştirildiğini ifade eden Uraloğlu, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri proje ve çalışmaların Türkiye'nin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıdığını ve Türkiye'yi denizcilik alanında karar verici ülkeler arasında saygın bir konumda olduğunu ifade etti. Urakoğlu, "Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imal ve çekek yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşan amatör denizcisi ile dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin ve Aliağa olmak üzere 5 limanımız dünyanın en yoğun 100 limanı arasında yer almaktadır. Gemi inşa sanayimiz de küresel ölçekte güçlü bir konumdadır. 85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 7'inci, tonajda 10'uncu sıradayız. Mega yat imalatında dünya ikincisiyiz. Gemi geri dönüşüm alanında ise dünyada 3'üncü, Avrupa'da lideriz" dedi.

#3
Foto - Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

Bakanlık olarak denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Bizler için denizlerimiz 'mavi vatan'ımızdır. Atalarımız denizlere hakim olarak bir cihan imparatorluğu kurdular; bizler de aynı bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mavi vatanımıza sahip çıkıyoruz. Kabotaj Kanunu'nun 100'üncü yılını da kutladığımız bu özel senede her zaman belirttiğimiz üzere bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyunun da bizler için aynı anlam ve önemi taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

#4
Foto - Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

Bakan Uraloğlu, denizleri COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleri ile dinlediklerini, Otomatik Tanımlama Sistemleri ile izlediklerini ve Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri ile yönettiklerini açıkladı. Türkiye’nin 2003 yılında Karadeniz ülkelerinin boğazlardan geçişini yönetmek için Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ni kurduklarını aktaran Uraloğlu, şu bilgileri verdi: "2020 yılında HAVELSAN'ımıza modernize ettirdik. Artık boğazlarımızdan geçen 80 bin gemiyi anbean izliyor, yönlendiriyor ve geçmişteki büyük kazaların, çevre felaketlerinin önüne geçiyoruz. Ülkemizin İzmit, İzmir ve İskenderun gibi en yoğun trafiğe sahip körfezlerinde de aynı sistemi devreye alarak Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri kurduk.”

#5
Foto - Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

“Ankara'da da bu Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerinden elde edilen verilerle tüm kapsama alanlarını gösterir Gemi Trafik Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdik. Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemimizi de 2007'de kurduk, 2023'te güncelledik ve 2025'te tarihi iz ve mobil uygulama özellikleriyle güçlendirdik. 2'si KKTC'de olmak üzere 27 baz istasyonuyla Ege'den kuzeyde Azak Denizi'ne, güneyde ise Süveyş Kanalı'na kadar geniş bir alanda hizmet veriyoruz.”

#6
Foto - Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

Uraloğlu, uzak mesafeden gemilerin tanımlanması ve izlenmesi ile de Türk bayraklı gemileri dünyanın her yerinde, tüm gemileri ise kıyılardan bin deniz mili mesafeye kadar izlediklerini aktardı.

#7
Foto - Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri sisteminin Türkiye’nin mavi vatanda çıkarlarını koruyacaklarını ve Türkiye ile KKTC arasındaki deniz alanında gemi trafiğinin kesintisiz izleneceğini ifade eden Uraloğlu, "Proje kapsamında Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ni kurduk. Dipkarpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki insansız trafik gözetleme istasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık" dedi.

#8
Foto - Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

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