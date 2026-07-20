Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mavi vatanda çıkarlarını koruyacak ve Türkiye ile KKTC arasındaki deniz alanında gemi trafiğinin kesintisiz izleneceği Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri sistemini açtı. Uraloğlu törende, "Bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da bizler için aynı anlam ve önemi taşıyor" dedi.