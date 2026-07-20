Uraloğlu, tüm Doğu Akdeniz'de kuş uçurtmayacak izinsiz sistemi KKTC'de açtı: Bir karış toprağımız neyi ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyu da aynı!

Bakanlık olarak denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Bizler için denizlerimiz 'mavi vatan'ımızdır. Atalarımız denizlere hakim olarak bir cihan imparatorluğu kurdular; bizler de aynı bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mavi vatanımıza sahip çıkıyoruz. Kabotaj Kanunu'nun 100'üncü yılını da kutladığımız bu özel senede her zaman belirttiğimiz üzere bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir damla suyunun da bizler için aynı anlam ve önemi taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.