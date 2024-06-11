Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustasına ‘Sanatçı' unvanı

Geleneksel sepet örücülüğüne devam eden çiftçi makamında ağırlayan İlçe Kaymakamı Ahmet Baz, “Bahadınlar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Öz ve Gülcihan Öz çifti, asırlardır devam eden sepet örme geleneğini sürdürmektedir. Melengeç, sarıca ayrık ve söğüt çubukları gibi doğal malzemeler kullanarak çeşitli sepetler üretmektedirler. Bu sepetler arasında ekmek sepetleri, üzüm sepetleri, yumurta sepetleri, dekoratif sepetler ve büyük sepetler gibi çeşitler bulunmaktadır. Ahmet Öz'ün sepet örme geleneğini devam ettirmesi ve yaşatması, ona Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Yaşayan Sanatçı' kimliği kazandırmıştır. Kendisini bu önemli başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.