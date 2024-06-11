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Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustasına ‘Sanatçı' unvanı

2024-06-11 15:35:11
Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustasına ‘Sanatçı' unvanı

Denizli'de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden sepet örme geleneğinin son temsilcilerinden olan Ahmet Öz'e 'Yaşayan Sanatçı' unvanı verildi.

#1
Foto - Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustasına ‘Sanatçı' unvanı

Denizli'nin Çal ilçesi Bahadınlar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Öz ve eşi Gülcihan Öz, asırlardır devam eden sepet örme geleneğini sürdürerek önemli bir başarıya imza attı. Doğal malzemeler olan melengeç, sarıca ayrık ve söğüt çubukları gibi kullanarak çeşitli ekmek, üzüm, yumurta ve dekoratif sepetler ile büyük sepetler üreten çift, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına önemli bir katkı sağladı.

#2
Foto - Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustasına ‘Sanatçı' unvanı

Çal Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden sepet örme geleneğini yeniden canlandıran Ahmet Öz, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda da önemli bir rol üstlenerek Kültür ve Turizm Bakanlığına Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olmak için başvuruda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleştirilen mülakatı başarıyla geçen Öz, geleneksel sepet örücülüğü dalında ‘Yaşayan Sanatçı' unvanı alarak, sanatçı tanıtım kartına da sahip oldu.

#3
Foto - Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustasına ‘Sanatçı' unvanı

Geleneksel sepet örücülüğüne devam eden çiftçi makamında ağırlayan İlçe Kaymakamı Ahmet Baz, “Bahadınlar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Öz ve Gülcihan Öz çifti, asırlardır devam eden sepet örme geleneğini sürdürmektedir. Melengeç, sarıca ayrık ve söğüt çubukları gibi doğal malzemeler kullanarak çeşitli sepetler üretmektedirler. Bu sepetler arasında ekmek sepetleri, üzüm sepetleri, yumurta sepetleri, dekoratif sepetler ve büyük sepetler gibi çeşitler bulunmaktadır. Ahmet Öz'ün sepet örme geleneğini devam ettirmesi ve yaşatması, ona Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Yaşayan Sanatçı' kimliği kazandırmıştır. Kendisini bu önemli başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

#4
Foto - Unutulmaya yüz tutan mesleğin ustasına ‘Sanatçı' unvanı

Öte yandan, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı geleneksel sepet örücülüğü dalında sanatçı unvanı alan Ahmet Öz'ün Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılıyla unutulmaya yüz tutmuş meslek olan sepet örme geleneğini yeniden kurs açarak yaygınlaştıracağı öğrenildi.

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