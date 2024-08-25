Unutkanlık yaşayanlar dikkat! Bu rahatsızlığı geçirmiş olabilirsiniz

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, inme nedenleri ve sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. İnme, sakatlık ve ölüm nedeni Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, Türkiye ve dünyada ciddi bir sağlık sorunu olan inmenin, beyin dokusunun belli nedenlerle beslenememesine bağlı ortaya çıkan ciddi bir sakatlık ve ölüm nedeni olduğunu belirtti. Gencer, “İnme, tüm dünyada ve ülkemizde birinci sırada gelen sakatlık, ikinci sırada ölüm nedenidir. Beyin damarlarında geçici tıkanıklığa neden olan birçok durum inmeye neden olabilir. Örneğin, şah damarı daralmaları, kalpten pıhtı atmasıyla oluşabilir, küçük damarlardaki tıkanıklarla oluşabilir. Şeker, tansiyon hastalarında, sigara içenlerde bu tür damar tıkanıklıkları sık görülebilir. İnme, orta ve ileri yaş damar sertliği olan hastaların tamamında görülebiliyor. Damar sertliği deyince kalp damar hastalıkları akla geliyor ama kalp damar hastalığı yapan hastalıkların hemen hemen tamamı beyin damar tıkanıklıklarına neden olabiliyor. Yani sigara kullanımı, kontrolsüz tansiyon, kontrolsüz şeker hastalığı, yüksek kolestrol, obezite, sağlıksız yaşam, genetik yatkınlıklar beyin tıkanıklığına ve inmeye neden olabilir” şeklinde konuştu.