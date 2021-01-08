Ünlü YouTuber grubuna büyük şok! Çektikleri video sonları olabilir

Youtuber grubu "Kafalar"ın üyeleri, Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'in "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli video ile başları dertte. 3 isim 5'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Youtube’da videolar paylaşan 'Kafalar' grubu üyeleri Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin, bir günde 100 bin TL'nin nasıl harcandığını anlatan bir video çekti. Videonun duyurusunu yapan grup, "Çok büyük bir kupon yaptım. Eğer tutarsa 100 bin küsur TL kazanacağım. Şu anda bildiğim tüm totemleri yapıyorum. Sanal kumar sitesinden kazanılmış 120 bin TL... Kardeşlerim bu parayı var mısınız Kıbrıs'ta güzelce ezelim?" diye yazdı.