Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında son dakika gelişmesi! O bankanın genel müdürü gözaltına alındı

Destek Holding’in sahibi Kumova, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak ne yapacağını bilmediğini ifade etmişti. Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kuruldu. Özgür Akayoğlu da bankanın kurucu ortakları arasında yer aldı.