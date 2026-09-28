Türkiye’yi sarsan fon soruşturmasında son dakika gelişmesi! O bankanın genel müdürü gözaltına alındı
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, fon soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, fon soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alındı.
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, fon soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kuruldu. Özgür Akayoğlu da bankanın kurucu ortakları arasında yer alıyordu.
Edinilen bilgilere göre bankanın sahibi Altunç Kumova ise daha önce tutuklanmıştı. 17 Eylül’de gözaltına alınan Kumova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kumova, savcılık ifadesinde fonlarla ilgili olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini söylemişti.
Destek Holding’in sahibi Kumova, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak ne yapacağını bilmediğini ifade etmişti. Destek Yatırım Bankası, 2021 yılında 300 milyon lira sermayeyle üç ortaklı olarak kuruldu. Özgür Akayoğlu da bankanın kurucu ortakları arasında yer aldı.
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