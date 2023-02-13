Ünlü şefler depremzedeler için ocak başına geçti

Günlük 70 ila 100 bin kişiye yetecek kadar yemek çıkardıklarını belirten İnce, "Bu yemekler Antep'in, Hatay'ın ve Maraş'ın bütün ilçeleri ve köylerine kadar gidiyor. Bölgemizde birçok şef arkadaşımız buna destek veriyor. Biz buraya üç günlüğüne, beş günlüğüne gelmedik. Bizim burada olmamızın amacı, uzun sürecek bu süreci bizden sonra gelecek şef arkadaşlarımıza bu üssü kurarak yardımcı olmaktır." dedi. Sadece insanlara yemek yapmadıklarının altını çizen İnce, "Günlük 3 bin patili dostlarımıza yetecek kadar da yemeği sağlıyoruz. İnsanlar gelip alabildiği gibi, patili dostlarımız için yemeklerini ormanlara, sokaklara ve gerekli yerlere bırakıyoruz, teslim ediyoruz. Destek sağlayan iş insanlarımıza teşekkür ederim. Kızılay ve Bülbülzade Vakfı'na çok teşekkür ederiz." diye konuştu.