  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tepkiler çığ gibi büyüyor: Boykot kararını genişletiyorlar! Tarihsel rekor seviyeye ulaşıldı! Otomotiv ekonomiye güç kattı! Çift haneli büyüme Kur’an’dan paylaşımlar yapmıştı! Şeyma Subaşı tövbe etti, okuduğu kitap dikkat çekti İstanbul’da kar manzarası! Şehir tamamen beyaza büründü Esra Erol’un “şeriat” çıkışına bir tepki de Hüda Par’dan! Resmen bombaladılar Futbolda rekabet arıcılara yaradı Son hali yürek burkmuştu: Ünlü oyuncu harekete geçti! 13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte Muhtemel 11’ler Kanser tedavisinde dışa bağımlılık bitiyor! Yerli CAR-T hücresi için geri sayım: 2026'da seri üretim başlıyor!
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

Maliyeti 13 milyar dıolar olarak açıklanan nükleer uçak gemisi olarak tanımlanan USS Gerald R. Ford'da patlak veren sorun tüm kamuoyunu şaşkına çevirdi.

1
#1
Foto - 13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

ABD Donanması’nın şimdiye kadar inşa ettiği en gelişmiş nükleer uçak gemisi olarak tanımlanan USS Gerald R. Ford, teknolojik üstünlüğüne rağmen yıllardır çözülemeyen bir sorunla gündemde: tıkanan tuvaletler.

#2
Foto - 13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

13 milyar dolarlık maliyetiyle dikkat çeken CVN-78’de, Vakumlu Toplama, Depolama ve Transfer (VCHT) adı verilen atık sistemi, ilk kez tespit edildiği beş yıldan fazla bir süredir arızalar vermeye devam ediyor.

#3
Foto - 13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

NPR’ın aktardığına göre VCHT sistemi, yolcu gemilerinde kullanılan vakumlu tuvalet sistemlerine benzer şekilde çalışıyor ve daha az su tüketiyor. Ancak USS Gerald R. Ford’da kullanılan versiyonun çok daha karmaşık olduğu belirtiliyor. Sistem, gemi 2023’te ilk konuşlanmasını gerçekleştirdiğinden bu yana sık sık tıkanıyor. Atıklar, yaklaşık 250 millik boru hattı boyunca vakumla çekilerek arıtma tanklarına taşınıyor. Sistemin iki ana bölümünden biri vakum kaybına uğradığında, gemideki tüm tuvaletler aynı anda kullanılamaz hâle geliyor.

#4
Foto - 13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

Sorunun dikkat çekici yönlerinden biri, ABD Donanması’nın bu problemle ilk kez karşılaşmıyor olması. Bir önceki sınıf uçak gemisi olan USS George H. W. Bush, aynı vakumlu sistemi kullanan ilk donanma gemisiydi. CVN-77’nin 2011’deki ilk seferi sırasında, gemideki 423 tuvaletin tamamı iki kez eş zamanlı olarak hizmet dışı kaldı. O dönem yayımlanan Washington Post haberlerine göre, personel duşlara ve endüstriyel lavabolara yönelmek zorunda kaldı; bazı denizciler şişe kullanırken, bazı kadın personelin ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Donanma yetkilileri o dönemde arızaları, tuvaletlere tişört, çorap, iç çamaşırı, hijyen ürünleri, çatal-bıçak ve hatta paspas başlıklarının atılmasına bağlamıştı.

#5
Foto - 13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) tarafından Mart 2020’de yayımlanan bir raporda, USS Gerald R. Ford’da 150’den fazla sistemik bakım sorunu tespit edildi. Raporda, VCHT sisteminin geminin büyüklüğü ve 4.000’den fazla kişilik mürettebat için yetersiz boyutlandırıldığı ifade edildi. Donanma, beklenmeyen ve sık yaşanan tıkanmalar nedeniyle, hem CVN-77 hem de CVN-78 için düzenli asitle yıkama (acid flush) yöntemine başvurmak zorunda kaldı.

#6
Foto - 13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

Asitle yıkama işlemi, boru hatlarını temizliyor ancak her seferinde 400 bin dolardan fazla maliyet oluşturuyor. Üstelik bu işlem, geminin tüm hizmet ömrü boyunca planlanmamış bir bakım faaliyeti olarak tanımlanıyor. Daha da önemlisi, bu yıkama işlemi denizde yapılamıyor. Çevresel ve teknik nedenlerle yalnızca tersane ve bakım tesislerinde gerçekleştirilebiliyor. Bu da uzun süreli seyirlerde ciddi bir kısıt anlamına geliyor.

#7
Foto - 13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

VCHT arızalarının etkisini artıran bir diğer unsur ise yedek çözüm eksikliği. Gemide taşınabilir tuvaletler ya da acil durumlarda kullanılan “wag bag” gibi sistemlerin bulunmadığı ifade ediliyor. CVN-77’de yaşanan büyük bir arızada, sistemi yeniden çalışır hâle getirmek için 35 saat aralıksız çalışma gerektiği belirtilmişti. USS Gerald R. Ford, pisuarsız ve cinsiyetsiz tuvaletlere sahip ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Bu tercih, koğuş düzeninde esneklik sağlamak amacıyla yapılmıştı. Ancak eleştirmenler, ABD Donanması’nda kadın personel oranının ’in altında olduğunu ve her tuvaletin bir pisuardan daha fazla yer kapladığını vurguluyor.

#8
Foto - 13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

Tuvaletler, USS Gerald R. Ford’daki tek problemli yeni sistem değil. Gemi; mühimmat asansörleri ve elektromanyetik uçak fırlatma sistemi (EMALS) gibi alanlarda da uzun süreli sorunlar yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump, EMALS’i sert biçimde eleştirerek buharla çalışan klasik katapultlara dönülmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak tuvalet sorununa ilişkin bir açıklama yapmadı. Hudson Enstitüsü’nden savunma analisti Bryan Clark, NPR’a yaptığı değerlendirmede şu yorumu yaptı: Belki de bu, yeni teknolojiye geçmek yerine eski sistemi korumaları gereken bir örnektir. Limanlara sık uğrayan yolcu gemileri için tasarlanan bir sistem, haftalarca denizde kalan nükleer bir uçak gemisi için uygun olmayabilir. KAYNAK. GDH

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fetih1453

Amerika ve İ… Turp Allah belanızı verin geminin WC lerinde boğulun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren...
Gündem

İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren...

İstanbul Valiliği mega kentte yaşayan milyonlarca vatandaşı fırtınaya karşı uyardı.
Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var
Gündem

Arap ülkesi İHA'larla vuruldu: Ölü ve yaralı askerler var

Yemen'in Şebya vilayetine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu
Dünya

Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin yer altı sığınaklarını ve nükleer tesislerini imha etmek amacıyla geliştirdiği Hyunmoo-5 balistik füzesini..
Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Gündem

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Suriye ordusundan bir askerin, esir aldıkları PKK/YPG’li teröristi Türkçe tokatladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda askerin..
Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün
Gündem

Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün

Sözcü Tv'de ana haberleri sunan Özlem Gürses'in Gazze'deki İsrail soykırımına ilişkin "İsrail nihayet Gazze'yi ele geçirdi" sözleri büyük te..
Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! "Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır"
Dünya

Trump’ın son çıkışı Pezeşkiyan’ı küplere bindirdi! “Bu İran’a topyekûn savaş ilanıdır”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik hakaretamiz açıklamalarının ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23