13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

Sorunun dikkat çekici yönlerinden biri, ABD Donanması’nın bu problemle ilk kez karşılaşmıyor olması. Bir önceki sınıf uçak gemisi olan USS George H. W. Bush, aynı vakumlu sistemi kullanan ilk donanma gemisiydi. CVN-77’nin 2011’deki ilk seferi sırasında, gemideki 423 tuvaletin tamamı iki kez eş zamanlı olarak hizmet dışı kaldı. O dönem yayımlanan Washington Post haberlerine göre, personel duşlara ve endüstriyel lavabolara yönelmek zorunda kaldı; bazı denizciler şişe kullanırken, bazı kadın personelin ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Donanma yetkilileri o dönemde arızaları, tuvaletlere tişört, çorap, iç çamaşırı, hijyen ürünleri, çatal-bıçak ve hatta paspas başlıklarının atılmasına bağlamıştı.