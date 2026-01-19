13 milyar dolar harcanan ünlü savaş gemisinde patlak veren sorun herkesi şaşkına çevirdi! Resmen rezillik

Tuvaletler, USS Gerald R. Ford’daki tek problemli yeni sistem değil. Gemi; mühimmat asansörleri ve elektromanyetik uçak fırlatma sistemi (EMALS) gibi alanlarda da uzun süreli sorunlar yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump, EMALS’i sert biçimde eleştirerek buharla çalışan klasik katapultlara dönülmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak tuvalet sorununa ilişkin bir açıklama yapmadı. Hudson Enstitüsü’nden savunma analisti Bryan Clark, NPR’a yaptığı değerlendirmede şu yorumu yaptı: Belki de bu, yeni teknolojiye geçmek yerine eski sistemi korumaları gereken bir örnektir. Limanlara sık uğrayan yolcu gemileri için tasarlanan bir sistem, haftalarca denizde kalan nükleer bir uçak gemisi için uygun olmayabilir. KAYNAK. GDH