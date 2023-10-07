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Ünlü şarkıcıyla ilgili şaşkına çeviren iddia! Menajeri ifşaladı! Çete detayı şok etti

2023-10-07 12:09:33
Ünlü şarkıcıyla ilgili şaşkına çeviren iddia! Menajeri ifşaladı! Çete detayı şok etti

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in eski menajeri Alican Metin Parlak, öyle iddialar ortaya attıki duyanlar şaştı kaldı. Kajmer'in davalık olduğu menajeri, rapçiyi çete üyesi olmak ve vergi kaçırmakla suçladı. Sevilen rapçiler arasında yer alan Sagopa Kajmer'in davalık olduğu eski menajeri Alican Metin Parlak ünlü şarkıcı hakkında bazı iddialarda bulundu. Parlak, Kajmer'in mali müşaviriyle birlikte vergi kaçırdığını ileri sürdü.

#1
Foto - Ünlü şarkıcıyla ilgili şaşkına çeviren iddia! Menajeri ifşaladı! Çete detayı şok etti

5 yıl boyunca Sagopa Kajmer'in menajerliğini yapan Parlak daha önce "Benim, kızlarımın eşimin can güvenliği ve olacak herhangi bir olaydan Sagopa Kajmer sorumludur" diyerek bir paylaşım yapmıştı.

#2
Foto - Ünlü şarkıcıyla ilgili şaşkına çeviren iddia! Menajeri ifşaladı! Çete detayı şok etti

Parlak, bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ünlü rapçiyi hedef aldı. Kajmer'i çete üyesi olmakla suçlayan Parlak, şu ifadeleri kullandı: "Ben bile 5 yıl senin hizmetini gördüm. 500-600 lira saçını kestirmeye, boyatmaya para vermemek için saçını bile bana kestirdin. TCK'da bile çete olmak için en az 3 kişi lazım. Sen beni çeteden yargılatmaya çalıştın. Asıl çete sensin. Bunu tüm Türkiye görecek."

#3
Foto - Ünlü şarkıcıyla ilgili şaşkına çeviren iddia! Menajeri ifşaladı! Çete detayı şok etti

Paylaşımın devamında "6 Şubat depreminden sonra bir araya geldiğimizde 'depremle ilgili benim bir kuruşumu harcama. Kimseye yardım yok, devlet halletsin' demiştin. Hatırlıyor musun? İnsanları çok seven ama cahil diyen… 'Ne olacak ya ben uyuşturucudan bile yakalandım. 40 bin dolar verdim, serbest kaldım bana hiçbir şey olmaz' diyen kimdi? Vergi kaçırıyorsun, yurda en az yılda 50 – 60 bin tane kaçak plak sokuyorsun. Dijital gelirlerin hepsini nakit olarak çekiyorsun… Şimdi ben mi çete oluyorum?" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Ünlü şarkıcıyla ilgili şaşkına çeviren iddia! Menajeri ifşaladı! Çete detayı şok etti

Kajmer tarafından tehdit edildiğini söyleyen Parlak, "Savcılıkta koruma talebim mevcut. Unutmayın kimse devletten, adaletten üstün değildir. Ben ölsem, vurulsam bile bu davadan vazgeçmeyeceğim. Sizin hakkınız yendiğinde, siz tehdit edildiğinizde ailenizle, sevdiklerinle, kendi can güvenliğinizle o zaman anlarsınız" dedi. Sagopa Kajmer, cephesinden henüz iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.

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