2023-10-07 12:09:33 Ünlü şarkıcıyla ilgili şaşkına çeviren iddia! Menajeri ifşaladı! Çete detayı şok etti
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in eski menajeri Alican Metin Parlak, öyle iddialar ortaya attıki duyanlar şaştı kaldı. Kajmer'in davalık olduğu menajeri, rapçiyi çete üyesi olmak ve vergi kaçırmakla suçladı. Sevilen rapçiler arasında yer alan Sagopa Kajmer'in davalık olduğu eski menajeri Alican Metin Parlak ünlü şarkıcı hakkında bazı iddialarda bulundu. Parlak, Kajmer'in mali müşaviriyle birlikte vergi kaçırdığını ileri sürdü.