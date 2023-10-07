Ünlü şarkıcıyla ilgili şaşkına çeviren iddia! Menajeri ifşaladı! Çete detayı şok etti

Parlak, bu kez de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ünlü rapçiyi hedef aldı. Kajmer'i çete üyesi olmakla suçlayan Parlak, şu ifadeleri kullandı: "Ben bile 5 yıl senin hizmetini gördüm. 500-600 lira saçını kestirmeye, boyatmaya para vermemek için saçını bile bana kestirdin. TCK'da bile çete olmak için en az 3 kişi lazım. Sen beni çeteden yargılatmaya çalıştın. Asıl çete sensin. Bunu tüm Türkiye görecek."