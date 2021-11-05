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Medya
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Ünlü şarkıcı Gönül Dağı'na geliyor!

2021-11-05 11:07:18
Ünlü şarkıcı Gönül Dağı'na geliyor!

TRT1’de ekranlara gelen “Gönül Dağı” dizisi cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

#1
Foto - Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, Eskişehir’de çekiliyor. İlk bölümden beri izlenme rekoru kıran dizide Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan başrol oynuyor.

Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, Eskişehir’de çekiliyor. İlk bölümden beri izlenme rekoru kıran dizide Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan başrol oynuyor.

#2
Foto - Dizi geçtiğimiz seneye nazaran bu sene de reytinglerde zirveden düşmüyor.

Dizi geçtiğimiz seneye nazaran bu sene de reytinglerde zirveden düşmüyor.

#3
Foto - Gazeteci Birsen Altuntaş, sevilen diziye Türk halk müziğinin duayen isimlerinden İzzet Altınmeşe de konuk oluyor. Renkli kişiliğiyle de tanınan sanatçı fenomen dizide türkücü kimliğiyle rol alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş, sevilen diziye Türk halk müziğinin duayen isimlerinden İzzet Altınmeşe de konuk oluyor. Renkli kişiliğiyle de tanınan sanatçı fenomen dizide türkücü kimliğiyle rol alacak.

#4
Foto - Altınmeşe’nin oğlu Fırat Altunmeşe de “Evlilik Hakkında Her Şey” projesinde oynuyor.

Altınmeşe’nin oğlu Fırat Altunmeşe de “Evlilik Hakkında Her Şey” projesinde oynuyor.

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