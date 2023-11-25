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Ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler resmen şok oldu

2023-11-25 12:40:28
Ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler resmen şok oldu

Avrupa Yakası'sında canlandırdığı Kubilay Peynircioğlu karakteri ile akıllara kazınan Vural Çelik'in TikTok hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Oyuncunun, zorluklarla dolu yaşamıyla ilgili anlattıklarıyla yürekleri dağladı. Öte yandan, Vural'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. Avrupa Yakası ve Seksenler gibi ismini Türk dizi tarihine altın harflerle yazdıran yapımlarda rol alan Vural Çelik'in TikTok hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.

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Foto - Ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler resmen şok oldu

Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerine hayat veren Vural Çelik, sonrasında ise Seksenler dizisinde canlandırdığı Niyazi karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu yıllar sonra TikTok'ta ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi şaşırtırken, hakkındaki o detay da duyanların yüreğini burktu. Geçmişinde çok fazla sıkıntı yaşayan Vural Çelik'in hikayesi duyanları epey hüzünlendirdi. Ünlü ismin babası daha 11 yaşındayken babası evi terk etmiş. Küçücük bedeniyle para kazanmak, ailesine bakmak zorunda kalan Çelik, sokaklarda su satmış ve ayakkabı boyamış. Çelik, TikTok hesabından takipçilerine o günleri şöyle anlatmış: "Ben 11 yaşında, kardeşim 9 yaşındaydı... Babam bizi gözleri görmeyen bir kadına (annesi) bırakıp gitti. Başka bir kadın yüzünden... Hiç aramadı. Bazen camiada bizim dünyadan insanlar haber olur, babasını görmüyor ve bakmıyor diye. Onlara hayırsız derler ama çoğu hayırsız değil.

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Foto - Ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler resmen şok oldu

Her zaman öfkeliyim, 2005’te öldü zaten; Hiç aramadım. Gözleri görmeyen bir kadın büyüttü bizi. O kadın ne başkasıyla evlendi, ne başka erkek girdi hayatına, hayatını bize adadı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ayakkabısı delik diye içine poşet giydiğini bilirim fabrikaya giderken. Nasıl tapmazsın bu kadına? Ben annemin gözleri oldum" Öte yandan Vural Çelik, Avrupa Yakası'ndaki başarısı ve 'Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım' filmindeki başarısına rağmen annesinin kendisini izleyememesi nedeniyle buruk olduğunu dile getirmiş.

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