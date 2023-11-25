2023-11-25 12:40:28 Ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görenler resmen şok oldu
Avrupa Yakası'sında canlandırdığı Kubilay Peynircioğlu karakteri ile akıllara kazınan Vural Çelik'in TikTok hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Oyuncunun, zorluklarla dolu yaşamıyla ilgili anlattıklarıyla yürekleri dağladı. Öte yandan, Vural'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. Avrupa Yakası ve Seksenler gibi ismini Türk dizi tarihine altın harflerle yazdıran yapımlarda rol alan Vural Çelik'in TikTok hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı.