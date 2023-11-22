2023-11-22 14:45:40 Ünlü oyuncu Tom Cruise’dan rezil mi rezil “Filistin” kararı! Tüh senin suratına
Oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı paylaştığı için 'Scream 7' kadrosundan çıkarıldı. Aynı zamanda Tom Cruise'un temsilcisi olduğu şirkette yöneticilik yapan Barrera, bu işinden de oldu. Hollywood yıldızı Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı paylaştığı için 'Scream 7' kadrosundan çıkarıldı. Aynı zamanda Tom Cruise'un temsilcisi olduğu şirkette yönetici olan Barrera, Filistin'e destek verdiği için yöneticilik pozisyonundan da kovuldu.