Ünlü oyuncu Tom Cruise’dan rezil mi rezil “Filistin” kararı! Tüh senin suratına

Melissa Barrera'nın Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşımlar 'anti siyonist' olarak değerlendirildi. Ünlü isim, paylaşımlarında kendisinin de Meksika'dan geldiğini, Filistin'in ve Meksika'nın bağımsız birer devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini kaydetti. Barrera,"Bizi gömmeye çalıştılar, bizim birer tohum olduğumu bilmiyorlardı" ifadelerini kullandı. Barrera, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda ise "Bu konu hakkında belgeseller izledik, kitaplar okuduk... 'Nasıl hiç kimse bir şey yapmaz?' diye düşündük. İşte tam olarak böyle! Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor." ifadelerine yer verdi.