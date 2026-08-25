Ünlü mafya liderine güpegündüz suikast! Olay yerinde hayatını kaybetti: İşte korkunç anlar
İsrail'in en büyük mafya liderlerinden biri olan Yanis Yushvaev, önceki gün güpegündüz suikasta uğrayarak öldürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail'in en büyük mafya liderlerinden biri olan Yanis Yushvaev, önceki gün güpegündüz suikasta uğrayarak öldürüldü.
Bir benzin istasyonunun çıkışında suikastçının arkadan yakın mesafe ateş ederek öldürdüğü anlar da güvenlik kamerasında ortaya çıktı. Yaklaşık 10 yıl önce de benzer bir suikast girişiminden kurtulan Yushvaev'in arkasından yaklaşan gri kapüşonlu ve şapkalı katil, mafya lideri ve iki arkadaşını takip ederek benzin istasyonundan çıkışında yakın mesafeden silahını ateşliyor. Belaaz News'e göre, katil silikon bir maske takmış olabilir ve bu da kaçmasına olanak sağlamış olabilir. Polislerin "kan davalarına karışmış bir suç çetesinin başı" olarak tanımladığı Yushvaev, yere yığılırken, diğer iki adam, silahlı adamın arkalarında olduğunu bilmeden korku içinde saklandı.
Sağlık görevlileri, Yushvaev'in "nabzının olmadığını, nefes almadığını ve ciddi yaralanmalar geçirdiğini" belirterek olay yerinde ölümünü açıkladı. Yushvaev, sadece bir restoran sahibi olan "çok iyi tanınmış" bir iş adamı olduğunu geçmişte ısrarla savunmuştu. Nefes'in Times of Israel'den aktardığına göre, silahlı saldırılar, el bombası saldırıları ve araba yakma olaylarına karışma şüphesiyle defalarca tutuklanmış, ancak mahkumiyetten kurtulmuştu.
Mafya lideri Moskova'dan dönüşünde Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında tutuklanmasından sadece altı ay sonra öldürüldü. 2021 yılında, bir iş adamını 1,1 milyon dolar ödemezse silahla öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanmıştı. Haziran 2025'te Or Akiva'daki evlere ve iş yerlerine ateş açtığı iddiasıyla tutuklandı, ancak Jerusalem Post'un haberine göre, suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı. Mafya liderinin adamlarından "tam sadakat" talep ettiği ve telefon dinlemelerinden kaçınmak için "neredeyse hiç telefonda konuşmadığı" biliniyordu. İsrail polisinden bir kaynak, geçen Ekim ayında Channel 12'ye verdiği demeçte, "Onu mahkum etmek zor ve bu sinir bozucu" demişti.
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