Ünlü mafya liderine güpegündüz suikast! Olay yerinde hayatını kaybetti: İşte korkunç anlar

Bir benzin istasyonunun çıkışında suikastçının arkadan yakın mesafe ateş ederek öldürdüğü anlar da güvenlik kamerasında ortaya çıktı. Yaklaşık 10 yıl önce de benzer bir suikast girişiminden kurtulan Yushvaev'in arkasından yaklaşan gri kapüşonlu ve şapkalı katil, mafya lideri ve iki arkadaşını takip ederek benzin istasyonundan çıkışında yakın mesafeden silahını ateşliyor. Belaaz News'e göre, katil silikon bir maske takmış olabilir ve bu da kaçmasına olanak sağlamış olabilir. Polislerin "kan davalarına karışmış bir suç çetesinin başı" olarak tanımladığı Yushvaev, yere yığılırken, diğer iki adam, silahlı adamın arkalarında olduğunu bilmeden korku içinde saklandı.