Rusya'daki Türkiye gelişmesi Rusları havalara uçurdu: Fiyatlara yüzde 62 indirim yapıldı
Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rusya'daki Türkiye satışlarına yüzde 60'a varan bir indirim yapıldığını belirtti.
Rusya’da 2026 yaz sezonuna yönelik erken rezervasyon kampanyaları sürerken, Türkiye Rus turistler için en güçlü ve en avantajlı destinasyon konumunu koruyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) yayımladığı karşılaştırmalı verilere göre, erken rezervasyon satışlarının yüzde 50-75’i Türkiye turlarından oluşuyor.
ATOR’un değerlendirmesine göre, ocak ayı sonuna kadar geçerli erken rezervasyon kampanyalarında en yüksek indirim oranları Türkiye’de yoğunlaşıyor. Bazı tur operatörlerinde Türkiye turlarında indirim oranı yüzde 62’ye kadar çıkıyor.
ATOR’un daha önce yayımladığı verilere göre, 2026 yaz sezonu için Türkiye’ye yönelik turlar ruble bazında geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 14,5 daha ucuz. Uzmanlar, bu fiyat avantajının ve yüksek indirim oranlarının Türkiye’yi erken rezervasyon döneminde Rus turistler açısından en cazip destinasyon haline getirdiğine dikkat çekiyor.
Rus tur operatörleri, erken rezervasyon döneminde özellikle zincir ve bilinirliği yüksek Türk otellerine talebin öne çıktığını ve Türkiye’nin, Rusya pazarında yaz sezonu satışlarının ana belirleyicisi olmaya devam ettiğini vurguluyor.
ATOR’un yayımladığı tabloya göre, Rusya pazarında faaliyet gösteren başlıca tur operatörlerinin erken rezervasyon kampanyaları ve maksimum indirim oranları şöyle: PEGAS Touristik, erken rezervasyon kampanyasında Türkiye, Rusya, Mısır, Vietnam, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Küba’yı kapsıyor. Şirketin verilerine göre, Türkiye turlarında indirim yüzde 62’ye, Mısır ve Küba’da yüzde 40’a, BAE’de yüzde 20’ye, Vietnam’da yüzde 15’e, Rusya ve Tayland’da ise yüzde 10’a kadar ulaşıyor.
FUN&SUN, Türkiye’nin yanı sıra BAE, Mısır, Tayland, Vietnam, Rusya ve Maldivler için erken rezervasyon kampanyası sunarken, tüm destinasyonlarda indirim oranı yüzde 50’ye kadar çıkıyor. Anex, Türkiye ve Mısır turlarında erken rezervasyon kapsamında yüzde 30’a kadar indirim uyguluyor.
İntourist, Türkiye, Rusya, Abhazya, BAE ve Mısır’ı kapsayan kampanyasında yüzde 40-50 aralığında indirim sunuyor. Coral Travel’da erken rezervasyon indirimleri destinasyona göre değişiyor. Şirket, Türkiye turlarında yüzde 50–55, BAE’de yüzde 45, Mısır, Tayland ve Vietnam’da ise yüzde 40’a kadar indirim sağlıyor.
TEZ TOUR’un erken rezervasyon kampanyasında Türkiye, Tayland, BAE, Maldivler, Yunanistan, Rusya ve Çin yer alıyor. En yüksek indirim oranı Maldivler, BAE ve Tayland’da yüzde 55, Yunanistan’da ise yüzde 35 olarak açıklanıyor.
Russian Express (Ruskiy Ekspress), Maldivler, Kıbrıs ve Güneydoğu Asya ülkeleri için erken rezervasyon kampanyası yürütürken, yüzde 40’a kadar indirim sunuyor. Spectrum Group, Mısır, Malezya, Endonezya ve Maldivler’i kapsayan kampanyasında, Mısır’da yüzde 35, diğer destinasyonlarda ise yüzde 15’e kadar indirim uyguluyor.
Ambotis Holidays’in erken rezervasyon kampanyasında Türkiye, Mauritius, Maldivler, Yunanistan ve Kıbrıs yer alıyor. Şirket, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ta yüzde 45’e kadar indirim sağlıyor. PAC Group ise erken rezervasyon kapsamında Türkiye turlarında özel fiyatlar sunuyor.
