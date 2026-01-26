Rusya'daki Türkiye gelişmesi Rusları havalara uçurdu: Fiyatlara yüzde 62 indirim yapıldı

ATOR’un yayımladığı tabloya göre, Rusya pazarında faaliyet gösteren başlıca tur operatörlerinin erken rezervasyon kampanyaları ve maksimum indirim oranları şöyle: PEGAS Touristik, erken rezervasyon kampanyasında Türkiye, Rusya, Mısır, Vietnam, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Küba’yı kapsıyor. Şirketin verilerine göre, Türkiye turlarında indirim yüzde 62’ye, Mısır ve Küba’da yüzde 40’a, BAE’de yüzde 20’ye, Vietnam’da yüzde 15’e, Rusya ve Tayland’da ise yüzde 10’a kadar ulaşıyor.