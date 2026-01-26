  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zeka gizliliği ihlal ediyor, verileri kaydediyor! Avukatın yeni uyarısı: Sahte aldıkları yargıtay kararları Tarım arazilerine uçaklarla zehirli maddeler püskürttüler Harekete geçmişlerdi, üzerine titremişlerdi, kapısını çaldılar, prensipte anlaştılar ama olmadı... Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler: Kargo uçaklarının biri gidiyor biri geliyor, helikopterler uçuyor İtalya'daki Türkiye gelişmesi havalara uçuracak! Rotayı çeviriyor! Plan tıkır tıkır işleyecek... Bu gelişme havalara uçurdu! Kadıköy'de depreme neden oldu... Valizleri hazır! Hesaplarını silecek Pazar tezgahlarında kış sebzelerine yoğun ilgi Şok sözler geldi! Galatasaray'a Caleb Yirenkyi Mansour Grup engeli: Danimarka'da Türkiye gelişmesi... Övgü dolu sözler geliyor! Fenerbahçe'ye kaldı! Şöyle buyur Beto: Bir bir gelecekler...
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
F-35'i bir bir bırakıyorlar! 20 adet Kaan siparişi verecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

F-35'i bir bir bırakıyorlar! 20 adet Kaan siparişi verecekler

ABD'nin savunma alanındaki bunaltıcı prosedürlerinin ardından birçok ülke rotayı Türkiye'ye çeviriyor. Kaan için 20 adetlik yeni bir sipariş geliyor.

1
#1
Foto - F-35'i bir bir bırakıyorlar! 20 adet Kaan siparişi verecekler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak KAAN‘ın, TUSAŞ’ın ve Türkiye’nin “gözbebeği” olduğunu ve proje kapsamında Türkiye için birçok ilke imza atıldığını söyledi.

#2
Foto - F-35'i bir bir bırakıyorlar! 20 adet Kaan siparişi verecekler

KAAN’ın mühendislik prototipiyle uçuşlar yaptıklarını, şu anda yer testleri ve bazı sistemsel testlerle devam ettiklerini dile getiren Demiroğlu, bu mühendislik prototipinin ardından 3 uçuş prototipi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

#3
Foto - F-35'i bir bir bırakıyorlar! 20 adet Kaan siparişi verecekler

KAAN’ın yerli motorunu 2032’de bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Demiroğlu, Blok 10 ve 20 olarak adlandırılan 20 ila 40 arasındaki KAAN’ı da F110 motoruyla yapacaklarını dile getirdi.

#4
Foto - F-35'i bir bir bırakıyorlar! 20 adet Kaan siparişi verecekler

Mehmet Demiroğlu, “2029 itibariyle biz artık seri üretim kısmını geçmiş ve teslimatlara başlamış oluruz. Yakınlarda da 20 tanenin resmi siparişini alacağımızı bekliyoruz” dedi.

#5
Foto - F-35'i bir bir bırakıyorlar! 20 adet Kaan siparişi verecekler

Bilindiği üzere Türkiye, Asya ülkesi Endonezya'dan Ekim ayında 48 adetlik Kaan siparişi almıştı. Kaan'ı isteyen ülkeler arasında Azerbaycan, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve bazı Türk devletleri bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyarbakır'da sıcak gelişme! Uçak seferleri iptal edildi
Gündem

Diyarbakır'da sıcak gelişme! Uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır’ı etkisini altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı’nda sis nedeniyle..
Terör devleti İsrail geri adım atmak zorunda kaldı
Dünya

Terör devleti İsrail geri adım atmak zorunda kaldı

Terör devleti İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'de alıkoyduğu 7 Filistinli esiri serbest bırakmak zorunda kaldı.
İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik
Gündem

İşte yeni atamalar! İstanbul emniyetinde büyük değişiklik

İstanbul Emniyeti’nde çok sayıda “Ara Atama” yapıldı. Bazı ilçe ve şubelerin müdür ve müdür yardımcıları değişti.
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Dünya

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef aldı. Trump "Çin, bir zamanlar büyük bir ü..
Mustafa Şentop cephesinden Mine Kırıkkanat’a cevap! İddialar tamamen yalan
Gündem

Mustafa Şentop cephesinden Mine Kırıkkanat’a cevap! İddialar tamamen yalan

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un avukatı Yaşar Baş, gazeteci Mine Kırıkkanat’ın İstanbul Erkek Lisesi ve Selahaddin Şentop hakk..
Siyonistler gibi ateşkese uymuyorlar! Terör örgütü YPG'den yeni katliam
Gündem

Siyonistler gibi ateşkese uymuyorlar! Terör örgütü YPG'den yeni katliam

Terör örgütü YPG, Siyonist İsrail gibi ateşkese uymayarak Suriye'de katliam yaptı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23