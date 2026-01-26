F-35'i bir bir bırakıyorlar! 20 adet Kaan siparişi verecekler
ABD'nin savunma alanındaki bunaltıcı prosedürlerinin ardından birçok ülke rotayı Türkiye'ye çeviriyor. Kaan için 20 adetlik yeni bir sipariş geliyor.
ABD'nin savunma alanındaki bunaltıcı prosedürlerinin ardından birçok ülke rotayı Türkiye'ye çeviriyor. Kaan için 20 adetlik yeni bir sipariş geliyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak KAAN‘ın, TUSAŞ’ın ve Türkiye’nin “gözbebeği” olduğunu ve proje kapsamında Türkiye için birçok ilke imza atıldığını söyledi.
KAAN’ın mühendislik prototipiyle uçuşlar yaptıklarını, şu anda yer testleri ve bazı sistemsel testlerle devam ettiklerini dile getiren Demiroğlu, bu mühendislik prototipinin ardından 3 uçuş prototipi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
KAAN’ın yerli motorunu 2032’de bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Demiroğlu, Blok 10 ve 20 olarak adlandırılan 20 ila 40 arasındaki KAAN’ı da F110 motoruyla yapacaklarını dile getirdi.
Mehmet Demiroğlu, “2029 itibariyle biz artık seri üretim kısmını geçmiş ve teslimatlara başlamış oluruz. Yakınlarda da 20 tanenin resmi siparişini alacağımızı bekliyoruz” dedi.
Bilindiği üzere Türkiye, Asya ülkesi Endonezya'dan Ekim ayında 48 adetlik Kaan siparişi almıştı. Kaan'ı isteyen ülkeler arasında Azerbaycan, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve bazı Türk devletleri bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23