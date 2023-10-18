Ünlü futbolcu Merih Demiral’dan “Helal olsun” dedirten çıkış! O ayeti paylaşıp İsrail’i delirtti

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Gazze’de İki Hastaneye Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz Gazze’de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.