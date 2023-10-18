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Ünlü futbolcu Merih Demiral’dan "Helal olsun" dedirten çıkış! O ayeti paylaşıp İsrail’i delirtti

2023-10-18 11:48:33
Ünlü futbolcu Merih Demiral’dan “Helal olsun” dedirten çıkış! O ayeti paylaşıp İsrail’i delirtti

İsrail'in Filistin halkına saldırıları günlerdir devam ediyor. Son olarak İsrail'in Gazze'de iki hastaneyi vurması milyonları ayağa kaldırdı. Futbol dünyası da İsrail'in bu katliamına sessiz kalmadı. Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral "Ve sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma.  O, onları ancak gözlerin (dehşet içinde) bakakalacağı bir güne erteliyor." yazılı bir paylaşımda bulundu.

#1
Foto - Ünlü futbolcu Merih Demiral’dan "Helal olsun" dedirten çıkış! O ayeti paylaşıp İsrail’i delirtti

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda "Gazze’de masum sivillerin tedavi gördüğü hastanenin bombalanması kesinlikle kabul edilemez! Tüm insanlığı, bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini ve bir an önce bölgede barışın ve huzurun hakim olmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

#2
Foto - Ünlü futbolcu Merih Demiral’dan "Helal olsun" dedirten çıkış! O ayeti paylaşıp İsrail’i delirtti

Fenerbahçe ise "Savaş son bulsun! Masum insanlara yapılanı kabul etmiyoruz, Gazze’de hastanelere düzenlenen saldırıyı kınıyoruz! Günlerdir yaşanan savaşta ve son saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Ünlü futbolcu Merih Demiral’dan "Helal olsun" dedirten çıkış! O ayeti paylaşıp İsrail’i delirtti

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Gazze’de İki Hastaneye Düzenlenen Bombalı Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz Gazze’de iki hastanenin bombalanması neticesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Din, dil, ırk ya da kim haklı-haksız şeklinde bakmadan masum sivillerle dolu olan hastanelerin bombalanması kabul edilemez, hiçbir gerekçe bu vahşeti aklayamaz. Tüm insanlığı bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Savaşın en kısa sürede sona ermesini, bölgede barışın ve huzurun hüküm sürmesini temenni ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Ünlü futbolcu Merih Demiral’dan "Helal olsun" dedirten çıkış! O ayeti paylaşıp İsrail’i delirtti

Trabzonspor "Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Gazze'de hastaneye yapılan saldırı sonucunda yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. İşgal sonucu evlerinden edilen masum çocuk ve kadınların bulunduğu hastanenin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği anlamına gelir ve asla kabul edilemez. Tüm insanlığı hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmadan bölgede yaşanan acıya son vermek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." sözleriyle Gazze'deki insanlık dışı saldırıya tepki gösterdi.

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