2023-10-18 11:48:33 Ünlü futbolcu Merih Demiral’dan “Helal olsun” dedirten çıkış! O ayeti paylaşıp İsrail’i delirtti
İsrail'in Filistin halkına saldırıları günlerdir devam ediyor. Son olarak İsrail'in Gazze'de iki hastaneyi vurması milyonları ayağa kaldırdı. Futbol dünyası da İsrail'in bu katliamına sessiz kalmadı. Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral "Ve sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O, onları ancak gözlerin (dehşet içinde) bakakalacağı bir güne erteliyor." yazılı bir paylaşımda bulundu.