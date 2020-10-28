Ünlü fizikçinin korkutucu uyarıları tekrar gündeme geldi! ‘Çok daha beteri olacak’

Komplo teorisyenleri bu aralar yeni iddialarla gündeme geliyor. Bir süreden beridir NASA ile uğraşan teorisyenler, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin uzaylılarla ilgili birçok keşif yaptığını ve bunları sakladığını belirtiyor. Uzaylı avcılarına göre Mars'a gönderilen yeni keşif aracı Perseverance'ın asıl amacı da uzaylılardan kalan kanıtları incelemek. Teorisyenler şimdi de dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü salgınını temel alarak, insanlığın gelecekte uzaydan gelecek ölümcül bir virüsle karşı karşıya kalabileceğini ve belki de insanlığın sonunun uzaylı virüsü yüzüne geleceğini belirtti. Bu iddia ile birlikte ünlü fizikçi Stephen Hawking'in korkutucu uyarıları yeniden gündeme geldi. İşte konu hakkındaki detaylar...