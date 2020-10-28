  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
14
Ünlü fizikçinin korkutucu uyarıları tekrar gündeme geldi! ‘Çok daha beteri olacak’

2020-10-28 20:18:59
Ünlü fizikçinin korkutucu uyarıları tekrar gündeme geldi! ‘Çok daha beteri olacak’

Komplo teorisyenleri bu aralar yeni iddialarla gündeme geliyor. Bir süreden beridir NASA ile uğraşan teorisyenler, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin uzaylılarla ilgili birçok keşif yaptığını ve bunları sakladığını belirtiyor. Uzaylı avcılarına göre Mars'a gönderilen yeni keşif aracı Perseverance'ın asıl amacı da uzaylılardan kalan kanıtları incelemek. Teorisyenler şimdi de dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü salgınını temel alarak, insanlığın gelecekte uzaydan gelecek ölümcül bir virüsle karşı karşıya kalabileceğini ve belki de insanlığın sonunun uzaylı virüsü yüzüne geleceğini belirtti. Bu iddia ile birlikte ünlü fizikçi Stephen Hawking'in korkutucu uyarıları yeniden gündeme geldi. İşte konu hakkındaki detaylar...

#1
Foto - Koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor. Son gelişmelere göre dünyadaki toplam vaka sayısı 44 milyona yaklaşırken, 1 milyondan fazla insan ise hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüsü için aşı çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bilim dünyasından sevindirici haberler geliyor. Fakat komplo teorisyenlerine göre koronavirüsü daha bir başlangıç. Çok daha beteri olacak ve yeni virüs uzaydan gelecek.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor. Son gelişmelere göre dünyadaki toplam vaka sayısı 44 milyona yaklaşırken, 1 milyondan fazla insan ise hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüsü için aşı çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bilim dünyasından sevindirici haberler geliyor. Fakat komplo teorisyenlerine göre koronavirüsü daha bir başlangıç. Çok daha beteri olacak ve yeni virüs uzaydan gelecek.

#2
Foto - Kendilerini dünya dışı yaşam uzmanı olarak adlandıran bir grup insan, gelecekte insanlığın uzaydan gelecek ölümcül bir virüsle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Teorisyenler, NASA ve diğer kurumlar tarafından uzaylılara ait saklanan kanıtlarda, uzaylı biyolojisine uyum sağlamış, ancak Dünya'daki yaşamla uyumlu olmayan mikro organizmaların olduğunu belirtiyor. Bu organizmalardan birinin kaza eseri dünyaya gelmesiyle birlikte ölümcül bir salgın başlayabilir.

Kendilerini dünya dışı yaşam uzmanı olarak adlandıran bir grup insan, gelecekte insanlığın uzaydan gelecek ölümcül bir virüsle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Teorisyenler, NASA ve diğer kurumlar tarafından uzaylılara ait saklanan kanıtlarda, uzaylı biyolojisine uyum sağlamış, ancak Dünya'daki yaşamla uyumlu olmayan mikro organizmaların olduğunu belirtiyor. Bu organizmalardan birinin kaza eseri dünyaya gelmesiyle birlikte ölümcül bir salgın başlayabilir.

#3
Foto - Teorisyenler bu yüzden söz konusu uzaylı kanıtlarının, Uluslararası Uzay İstasyonu gibi özel bir istasyonda Dünya'dan uzakta incelenmesi gerektiğini savunuyor. Uzaylı avcıları, eğer dedikleri şekilde önlem alınmazsa, sonuçlarının çok tehlikeli olabileceğini ve yabancı bir virüse karşı insanlığın çaresiz kalabileceğini de vurguluyor.

Teorisyenler bu yüzden söz konusu uzaylı kanıtlarının, Uluslararası Uzay İstasyonu gibi özel bir istasyonda Dünya'dan uzakta incelenmesi gerektiğini savunuyor. Uzaylı avcıları, eğer dedikleri şekilde önlem alınmazsa, sonuçlarının çok tehlikeli olabileceğini ve yabancı bir virüse karşı insanlığın çaresiz kalabileceğini de vurguluyor.

#4
Foto - Ünlü teorisyen Scott Waring de koronavirüsü salgınının uzaylılar tarafından izlendiğini iddia etmiş ve hatta virüsün uzaylılar tarafından geliştirildiğini ima etmişti. İngiliz matematikçi ve astrobiyolog Chandra Wickramasinghe, Çin'e ekim ayında bir kuyrukluyıldız parçasının düştüğünü ve koronavirüsü parçacıklarının içinde gömülü olabileceğini ileri sürmüştü. Söz konusu ölümcül uzaylı virüsü iddiası sosyal medyada kendine yer buldu ve kıyamet senaryoları tekrardan tartışılmaya başlandı. 2018'de hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de korkutan uyarıları yeniden gündeme geldi.

Ünlü teorisyen Scott Waring de koronavirüsü salgınının uzaylılar tarafından izlendiğini iddia etmiş ve hatta virüsün uzaylılar tarafından geliştirildiğini ima etmişti. İngiliz matematikçi ve astrobiyolog Chandra Wickramasinghe, Çin'e ekim ayında bir kuyrukluyıldız parçasının düştüğünü ve koronavirüsü parçacıklarının içinde gömülü olabileceğini ileri sürmüştü. Söz konusu ölümcül uzaylı virüsü iddiası sosyal medyada kendine yer buldu ve kıyamet senaryoları tekrardan tartışılmaya başlandı. 2018'de hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de korkutan uyarıları yeniden gündeme geldi.

#5
Foto - Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte Stephen Hawking'in yaptığı o kıyamet uyarıları…

Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte Stephen Hawking'in yaptığı o kıyamet uyarıları…

#6
Foto - 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı. Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı. Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

#7
Foto - Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı. Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.

Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı. Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.

#8
Foto - 2016'da BBC'ye konuşan Hawking,

2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.

#9
Foto - İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:

İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı: "Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."

#10
Foto - Stephen Hawking yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu. Hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda

Stephen Hawking yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu. Hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda "yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir" demişti. Hawking'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekâlar çok kullanışlıydı. Kendisinin de insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zekâ uygulamasıydı. Fakat Hawking zeki robotların gelişmiş formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.

#11
Foto - Stephen Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu. Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı:

Stephen Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu. Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı:

#12
Foto -

"Geri döndürülemez noktaya çok yakınız. Trump'ın bu eylemi Dünya'nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs'e benzemesine giden yolu açabilir." Evren'in her yerinden akıllı varlıklara dair sinyalleri tarayan SETI gibi yapılar mevcut olsa da Hawking evrendeki diğer akıllı uygarlıklara seslenmeye karşı uyarılarda bulunuyordu.

#13
Foto - 2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti:

2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti: "Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı. "Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli."

Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde yükselişe geçen döviz kuruna ilişkin "Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşm..
Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı
Dünya

Pakistan’dan Müslüman ülkelerin liderlerine önemli çağrı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Müslüman ülkelerin liderlerine dünyada yükselen İslamofobi'ye karşı ortaklaşa bir strateji benimsenmesi çağrıs..
Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı
Siyaset

Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı

Cumhuriyeti kutlamak yerine gösteriş yapma derdine düşen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, katıldığı 29 Ekim töreninde ismi okunmadığı..
Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı
Gündem

Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı

İstanbul Sultanbeyli’de bir camide insanın içini ısıtan görüntüler yaşandı. Namaz vakti camiye koşarak giren iki çocuk neşe içinde koştu, ar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo'ya tarihe geçecek cevap
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo'ya tarihe geçecek cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve kendisi hakkında rezil karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisine ..
‘Bu işler lafla olmaz’ diyene bak sen! Erdoğan’a ders vermeye kalkışan Meral Akşener komik duruma düştü
Gündem

‘Bu işler lafla olmaz’ diyene bak sen! Erdoğan’a ders vermeye kalkışan Meral Akşener komik duruma düştü

İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e saldıran Emmanuel Macron'u 'kınamak' ile yetinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay