Ünlü ekonomist Pazartesi öncesi duyurdu: Gram altın 1700 lira değişecek

Olası risk senaryolarına da dikkat çeken Memiş, "Öngörülemeyen gelişmeler, büyük bir savaş gibi senaryolar yaşanırsa gram altında beş haneli rakamlar bile sürpriz olmamalı" dedi. Ancak bu değerlendirmelerin bugünkü koşullara dayandığını vurgulayarak, piyasa şartlarının değişmesi halinde yorumların da güncelleneceğini ifade etti. Kısa vadeli işlemler konusunda net konuşan Memiş, yatırımcıları uyardı: “Bu piyasada hasat yapmaya çalışmak çok riskli. Piyasalar son derece karışık ve belirsiz” dedi. Kısa vadeli görünümle ilgili olarak Memiş, "Gram altında 6.000 – 6.350 TL bandını alım için izliyoruz" dedi. Rusya–Ukrayna cephesinde olası bir barış haberinin fiyatlarda geri çekilme yaratabileceğini ancak bunun hangi seviyelerden olacağının bugünden öngörülemediğini de ekledi.