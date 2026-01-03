Ünlü ekonomist Pazartesi öncesi duyurdu: Gram altın 1700 lira değişecek
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar kapalıyken çarpıcı bir tahmin yaptı. Memiş 6300 liraya doğru ilerleyen gram altının 1700 liralık bir değişim yaşayacağını söyledi.
TGRT Haber'de yer alan habere göre, 2025 yılında Türkiye’de en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Altın tarafındaki hızlı yükselişler yıl boyunca gündemdeydi. Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılı için yatırımcılara çok kritik uyarılarda bulundu.
Memiş, 2025 yılı için "Gram altında yaklaşık yüzde 110, ons altında ise yüzde 74 civarında bir getiriyle yılı tamamladık" ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarındaki sert yükselişin tesadüf olmadığını şu anda ons altının 4.353 dolar civarında işlem gördüğünü belirten Memiş, gram altının da 3.500 TL seviyelerinden itibaren güçlü bir yükseliş trendi yakaladığını ifade etti.
Altın ve gümüşte orta ve uzun vadeli görünümün pozitif olduğunu söyleyen Memiş, "Özellikle 2026 yılının ilk yarısına kadar yükseliş beklentimiz devam ediyor" dedi.
Bu süreçte jeopolitik risklerin belirleyici olduğunun altını çizen Memiş, İran–ABD gerilimi ile ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası adımlarının küresel belirsizliği artırdığına dikkat çekti. "“Enflasyonla mücadele sürerken merkez bankalarının altın alımları da devam ediyor. Bu faktörler Haziran ayına kadar altın fiyatlarını destekler" ifadelerini kullandı.
İslam Memiş, altın fiyatları için hedef seviyeleri de net biçimde paylaştı: "Ons altında 4.800 – 4.880 dolar, gram altında ise 8.000 TL seviyesi hedef olarak izleniyor" dedi. Bu seviyelerin sürpriz olmadığını belirten Memiş, "Gram altın tarafında 8.000 TL seviyesi mevcut koşullar altında çok da şaşırtıcı değil" değerlendirmesinde bulundu.
Yatırımcıları uyaran Memiş, 2026’nın tamamı için tek yönlü bir yükseliş beklentisi içinde olmadığını da vurgulayarak "2026 yılının ikinci yarısında daha yatay ya da geri çekilmelerin yaşandığı bir dönem görebiliriz. İlk yarıda zirveler test edilebilir, ardından geri dönüşler yaşanabilir" dedi. Altının belirsizlikten beslenen bir yatırım aracı olduğunu söyleyen Memiş, "2026’ya girerken belirsizlikler devam ediyor. Yıl içinde yaşanabilecek gelişmeler altını doğrudan etkiler" ifadelerini kullandı. Fed cephesine de değinen Memiş, Ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin altın için olumlu olduğunu belirtti. "Faiz indirimleri altın fiyatlarına genel olarak yukarı yönlü destek verir" diyen Memiş, Fed yönetiminde olası değişikliklerin de piyasalar tarafından yakından izlendiğini söyledi.
Fed cephesine de değinen Memiş, Ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin altın için olumlu olduğunu belirtti. "Faiz indirimleri altın fiyatlarına genel olarak yukarı yönlü destek verir" diyen Memiş, Fed yönetiminde olası değişikliklerin de piyasalar tarafından yakından izlendiğini söyledi.
Olası risk senaryolarına da dikkat çeken Memiş, "Öngörülemeyen gelişmeler, büyük bir savaş gibi senaryolar yaşanırsa gram altında beş haneli rakamlar bile sürpriz olmamalı" dedi. Ancak bu değerlendirmelerin bugünkü koşullara dayandığını vurgulayarak, piyasa şartlarının değişmesi halinde yorumların da güncelleneceğini ifade etti.
Olası risk senaryolarına da dikkat çeken Memiş, "Öngörülemeyen gelişmeler, büyük bir savaş gibi senaryolar yaşanırsa gram altında beş haneli rakamlar bile sürpriz olmamalı" dedi. Ancak bu değerlendirmelerin bugünkü koşullara dayandığını vurgulayarak, piyasa şartlarının değişmesi halinde yorumların da güncelleneceğini ifade etti.
