Gündem
5
Yeniakit Publisher
Ünlü dizi oyuncusu tövbe edip İslam’a yöneldi! İşte pişmanlık dolu itirafları
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü dizi oyuncusu tövbe edip İslam’a yöneldi! İşte pişmanlık dolu itirafları

Oyuncu Ferit Yanık, tasavvufa yönelerek yaşam tarzını değiştirdi. Dini sohbetlerde yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

1
#1
Foto - Ünlü dizi oyuncusu tövbe edip İslam’a yöneldi! İşte pişmanlık dolu itirafları

Bir dönemin popüler internet dizisi Adana Sıfır Bir’deki “Ozi” karakteriyle hafızalara kazınan Ferit Yanık, sahne arkasında bambaşka bir yolculuğa çıktı. Tasavvufa yönelen oyuncunun dini sohbetlerde yer aldığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

#2
Foto - Ünlü dizi oyuncusu tövbe edip İslam’a yöneldi! İşte pişmanlık dolu itirafları

Adana'da çekilen ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan "Sıfır Bir" dizisinde “Ozi” karakterine hayat veren Ferit Yanık, oyunculuğu bırakıp tasavvuf yoluna yöneldi. Yaşam tarzındaki köklü değişimle gündeme gelen Yanık, dini sohbetlere katılmasıyla dikkat çekti.

#3
Foto - Ünlü dizi oyuncusu tövbe edip İslam’a yöneldi! İşte pişmanlık dolu itirafları

Ferit Yanık’ın yer aldığı bir dini sohbete ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde Yanık’ın samimi itirafları ve geçmişine dair pişmanlık dolu sözleri dikkat çekti. Oyuncu, sohbet sırasında “Kötü ortamlara girdim. Sıfır Bir’e girdiğimizde gençlere kötü örnek olduk. Silahlı, küfürlü sahneler falan… Allah bizi affetsin inşallah.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Ünlü dizi oyuncusu tövbe edip İslam’a yöneldi! İşte pişmanlık dolu itirafları

Dizideki sert mizacıyla bilinen Yanık, şimdi bambaşka bir kimliğe bürünmüş durumda. Tasavvufla ilgilenmeye başladıktan sonra yaşamını yeniden şekillendiren isim, artık sahnelerden uzak, maneviyata yönelmiş bir hayat sürüyor. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kullanıcılar, “Ozi baba oldu Sofi baba”, “Maşallah diyelim”, “Adam!”, “Helal kardeşim” gibi destekleyici mesajlarla Ferit Yanık’ın dönüşümüne olumlu tepki verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Maşallah çok iyi olmuş

Abdurrahman güller

Osmanlı tasavvuflu toplumuyla yükseldi. Müminler ancak kardeştir ilkesi ile toplumda huzur ve barış ve birlik sağlanır. Tasavvuf bunu sağlar. Toplum huzuru ve iç huzur. Ahlaklı bir toplumda aldatma hırsızlık bencillik yoktur. Birlik beraberlik vardır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
