Ünlü dizi oyuncusu tövbe edip İslam’a yöneldi! İşte pişmanlık dolu itirafları
Oyuncu Ferit Yanık, tasavvufa yönelerek yaşam tarzını değiştirdi. Dini sohbetlerde yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Bir dönemin popüler internet dizisi Adana Sıfır Bir’deki “Ozi” karakteriyle hafızalara kazınan Ferit Yanık, sahne arkasında bambaşka bir yolculuğa çıktı. Tasavvufa yönelen oyuncunun dini sohbetlerde yer aldığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Adana'da çekilen ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan "Sıfır Bir" dizisinde “Ozi” karakterine hayat veren Ferit Yanık, oyunculuğu bırakıp tasavvuf yoluna yöneldi. Yaşam tarzındaki köklü değişimle gündeme gelen Yanık, dini sohbetlere katılmasıyla dikkat çekti.
Ferit Yanık’ın yer aldığı bir dini sohbete ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde Yanık’ın samimi itirafları ve geçmişine dair pişmanlık dolu sözleri dikkat çekti. Oyuncu, sohbet sırasında “Kötü ortamlara girdim. Sıfır Bir’e girdiğimizde gençlere kötü örnek olduk. Silahlı, küfürlü sahneler falan… Allah bizi affetsin inşallah.” ifadelerini kullandı.
Dizideki sert mizacıyla bilinen Yanık, şimdi bambaşka bir kimliğe bürünmüş durumda. Tasavvufla ilgilenmeye başladıktan sonra yaşamını yeniden şekillendiren isim, artık sahnelerden uzak, maneviyata yönelmiş bir hayat sürüyor. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kullanıcılar, “Ozi baba oldu Sofi baba”, “Maşallah diyelim”, “Adam!”, “Helal kardeşim” gibi destekleyici mesajlarla Ferit Yanık’ın dönüşümüne olumlu tepki verdi.
