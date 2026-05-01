Adalet Bakanlığı'ndan Büyük Adım: 16 Adliyede Uluslararası Cezaî Adli İşbirliği Bürosu Kuruluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla hayata geçirilen ve uluslararası arenada adli iş birliği süreçlerini daha etkin, daha şeffaf ve daha verimli hale getirmeyi amaçlayan Merkezi İzleme Sistemi (MİS) sisteminin ardından benzer bir adım daha yurt içinde atıldı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan imzasıyla gönderilen talimat ile cezaî konularda uluslararası adlî işbirliği ile iade, nakil, sorgulama, delil talebi gibi işlemlerini daha hızlı ve etkili yürütmek için yeni büroların kurulması kararı alındı.

1
#1
Alınan karar doğrultusunda dosya yoğunluğu olan Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon adliyelerinde ‘Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Bürosu’ kurulması kararı alındı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili gözetiminde yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı ve personel görevlendirilecek bürolarda, yabancı dil bilen savcı ve personele öncelik verilecek. Uzmanlaşma için de mümkün olduğunca aynı kişiler uzun süre bu büroda çalışacak, başka işlere atanmayacak. Uluslararası adli işbirliği dosyalarının daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi ve hem Türkiye’den yurt dışına giden taleplerde hem de yurt dışından gelen taleplerde tıkanıklıkların azaltılması hedefleyen bu bürolar önceden sadece Ankara, Antalya, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve İzmir’de kurulmuştu.

#2
Adalet Bakanlığı olarak, cezaî konularda uluslararası adlî iş birliği süreçlerinin daha hızlı, etkin ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla önemli bir adım daha atılmıştır. 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu ile tarafı olduğumuz milletlerarası andlaşmalar çerçevesinde yürütülen iş birliği süreçlerinde, Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü “Merkezî Makam” olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda, yurt dışı adlî mercilerle yürütülen işlemlerin usulüne uygun ve makul sürede sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır.

#3
Bu doğrultuda, 01.02.2024 tarihli ve 183 No’lu Genelge ile ilk aşamada belirli büyük adliyelerde kurulan “Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Büroları”, süreçlere sağladıkları olumlu katkılar neticesinde ülke genelinde yaygınlaştırılmaktadır. Yeni düzenleme kapsamında; Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde de söz konusu büroların kurulması kararlaştırılmıştır.

#4
Kurulacak bürolar; • Uluslararası adlî iş birliği taleplerinin usule uygun hazırlanmasını sağlayacak, • Evrakların eksiksiz ve doğru şekilde iletilmesini temin edecek, • Adliyeler arasında koordinasyonu güçlendirecek, • Yabancı makamlarla yürütülen süreçlerin daha hızlı sonuçlanmasına katkı sunacaktır.

#5
Bürolarda görev alacak Cumhuriyet savcıları ve personelin, özellikle yabancı dil yeterliliği ve uzmanlaşma esas alınarak belirlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, UYAP entegrasyonu ile süreçlerin dijital ortamda daha etkin takibi sağlanacaktır. Söz konusu adım; IV. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan, adlî süreçlerin makul sürede tamamlanması ve uluslararası adlî iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda hayata geçirilmektedir. Adalet Bakanlığı, sınır aşan suçlarla mücadelede etkinliği artırmak, adlî süreçleri hızlandırmak ve vatandaşlarımızın adalete erişimini güçlendirmek amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir.

Yorumlar

hasel

Sayın A.Gürlek,hızlı başladı ve çok iyi performans gösteriyor.Allah,yardımcısı olsun ve başarılı kılsın.
+90 (553) 313 94 23