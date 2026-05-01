Adalet Bakanlığı'ndan Büyük Adım: 16 Adliyede Uluslararası Cezaî Adli İşbirliği Bürosu Kuruluyor

Alınan karar doğrultusunda dosya yoğunluğu olan Adana, Alanya, Ankara Batı, Bodrum, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Küçükçekmece, Mersin, Samsun ve Trabzon adliyelerinde ‘Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Bürosu’ kurulması kararı alındı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili gözetiminde yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı ve personel görevlendirilecek bürolarda, yabancı dil bilen savcı ve personele öncelik verilecek. Uzmanlaşma için de mümkün olduğunca aynı kişiler uzun süre bu büroda çalışacak, başka işlere atanmayacak. Uluslararası adli işbirliği dosyalarının daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi ve hem Türkiye’den yurt dışına giden taleplerde hem de yurt dışından gelen taleplerde tıkanıklıkların azaltılması hedefleyen bu bürolar önceden sadece Ankara, Antalya, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, İstanbul, İstanbul Anadolu ve İzmir’de kurulmuştu.