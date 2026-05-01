Trump korkusu Türk silahlarına yaradı, Avrupa kapımızda resmen kuyruk oldu! İsrail, olan biteni endişeyle izliyor
Haber Merkezi

Trump korkusu Türk silahlarına yaradı, Avrupa kapımızda resmen kuyruk oldu! İsrail, olan biteni endişeyle izliyor

İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanan SAHA 2026, bin 700’den fazla şirketi ve 200 bin ziyaretçiyi bir araya getirerek Türkiye'nin küresel savunma sanayisindeki başat rolünü tescilliyor. 400 bin metrekarelik dev alanda sergilenecek sistemler, Türkiye’nin Avrupa’nın yeni güvenlik tedarikçisi olma yolundaki en büyük adımı olacak. NATO içindeki gerilimler ve ABD’nin silah sevkiyatındaki gecikmeler sebebiyle Avrupa ülkeleri rotayı Türk teknolojisine kırarken, İsrail basını bu durumu "büyük endişe" olarak nitelendirdi.

İsrail merkezli Emess gazetesine göre, İstanbul'da düzenlenecek SAHA 2026 fuarı, artan NATO gerilimleri ve küresel silah tedarik krizinin gölgesinde Türkiye'nin savunma sanayindeki konumunu güçlendirmesi için kritik bir vitrin olacak. Türkiye dünyanın en büyük güvenlik etkinliklerinden biri olan SAHA 2026 savunma sanayi fuarına hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta İstanbul'da kapılarını açacak organizasyon, hem ölçeği hem de uluslararası katılımıyla dikkat çekiyor.

Habere göre fuarda 1700'den fazla şirket stant açacak. 120'yi aşkın ülkeden on binlerce profesyonel ve temsilcinin katılması beklenirken, toplam ziyaretçi sayısının yaklaşık 200 bine ulaşacağı öngörülüyor. Yaklaşık 400 bin metrekarelik dev alana yayılacak etkinlik, kapalı kompleksler ve açık alanlarıyla küresel savunma sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

İsrail merkezli Emess'e göre fuar, silah sistemleri, ileri teknolojiler ve uluslararası iş birliklerinin sergileneceği merkezi bir platform haline gelecek. Türkiye açısından bu organizasyon, savunma sanayindeki üretim kapasitesini ve teknolojik kabiliyetlerini dünyaya sergilemek için stratejik bir fırsat olarak görülüyor.

SAHA 2026, NATO içindeki gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "NATO üyeleri Amerika'nın sağladığı deniz güvenliğinden faydalanıyor ancak yeterli katkıyı sunmuyor" şeklindeki açıklamaları ittifak içinde tartışmaları alevlendirdi. Habere göre ABD yönetiminin İran'la savaşın ardından Avrupa'ya yönelik silah sevkiyatını geciktirdiği iddiaları, kıta ülkelerini alternatif arayışlara yöneltti. Bu kapsamda Türk yapımı savunma ekipmanlarının daha fazla ilgi görmesi beklenirken, söz konusu eğilimin SAHA 2026 fuarına da yansıyabileceği değerlendiriliyor.

İsrail merkezli Emess'e göre Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte küresel güvenlik dengeleri yeniden şekillenirken, Avrupa ülkeleri savunma sistemlerini güçlendirme ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirme yoluna gidiyor. Bu süreçte Türkiye, önemli bir tedarikçi olarak konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Habere göre Ankara'nın önümüzdeki yaz NATO zirvesine ev sahipliği yapma ihtimali de, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki diplomatik ağırlığını artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Yorumlar

Ahmet Kar

Tamam bir kuyruk oluşmuş,ama bu Suriyeden,İrandan,Afganistandan,Afrika ülkelerinden kaçanların kuyruğu.

hasel

Gel,AVRUPA gel.Daha neler neler VAR.Sizin,liderleriniz tembel DAVAR.
