Trump korkusu Türk silahlarına yaradı, Avrupa kapımızda resmen kuyruk oldu! İsrail, olan biteni endişeyle izliyor

İsrail merkezli Emess gazetesine göre, İstanbul'da düzenlenecek SAHA 2026 fuarı, artan NATO gerilimleri ve küresel silah tedarik krizinin gölgesinde Türkiye'nin savunma sanayindeki konumunu güçlendirmesi için kritik bir vitrin olacak. Türkiye dünyanın en büyük güvenlik etkinliklerinden biri olan SAHA 2026 savunma sanayi fuarına hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta İstanbul'da kapılarını açacak organizasyon, hem ölçeği hem de uluslararası katılımıyla dikkat çekiyor.