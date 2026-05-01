Trump korkusu Türk silahlarına yaradı, Avrupa kapımızda resmen kuyruk oldu! İsrail, olan biteni endişeyle izliyor
İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanan SAHA 2026, bin 700’den fazla şirketi ve 200 bin ziyaretçiyi bir araya getirerek Türkiye'nin küresel savunma sanayisindeki başat rolünü tescilliyor. 400 bin metrekarelik dev alanda sergilenecek sistemler, Türkiye’nin Avrupa’nın yeni güvenlik tedarikçisi olma yolundaki en büyük adımı olacak. NATO içindeki gerilimler ve ABD’nin silah sevkiyatındaki gecikmeler sebebiyle Avrupa ülkeleri rotayı Türk teknolojisine kırarken, İsrail basını bu durumu "büyük endişe" olarak nitelendirdi.