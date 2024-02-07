  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
Ünlü banka dolar tahminini duyurdu: Bu rakamı bekliyoruz

2024-02-07 07:49:17
Ünlü banka dolar tahminini duyurdu: Bu rakamı bekliyoruz

Almanların dev bankası Deutsche Bank CEEMEA, dolar kuruna ilişkin bir tahmin yaptı.

#1
Foto - Ünlü banka dolar tahminini duyurdu: Bu rakamı bekliyoruz

Deutsche Bank CEEMEA Araştırma Yönetici Direktörü Christian Wietoska'dan Merkez Bankası’ndaki koltuk değişikliğinin ardından Dolar kurunun hangi yönde ilerleyeceğine dair bir tahmin açıklaması geldi.

#2
Foto - Ünlü banka dolar tahminini duyurdu: Bu rakamı bekliyoruz

Deutsche Bank CEEMEA Araştırma Yönetici Direktörü Wietoska, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda meydana gelen başkan değişikliğinin bankalarının uyguladığı politikayı değiştirmeyeceğini belirtti.

#3
Foto - Ünlü banka dolar tahminini duyurdu: Bu rakamı bekliyoruz

TCMB'nin yaptığı ek faiz artışlarının henüz baz senaryolarında olmadığını söyleyen Wietoska TCMB'den ortodoks yaklaşımına devam etmesini beklediklerini ifade etti.

#4
Foto - Ünlü banka dolar tahminini duyurdu: Bu rakamı bekliyoruz

Wietoska diğer yandan Merkez Bankası’nın enflasyonla savaşmaya devam edeceğini öngördüklerini ve şayet enflasyonda yukarı yönlü bir hareket olursa bunun 250-500 baz puanlık artışı gelebileceğini söyledi.

#5
Foto - Ünlü banka dolar tahminini duyurdu: Bu rakamı bekliyoruz

Wietoska, bundan sonraki dönemde Merkez Bankası makro ihtiyati önlemlerini güçlendirebileceğini, rezervler ve Kur Korumalı Mevduat'ta gelişmelerin olası olduğunu belirtti.

#6
Foto - Ünlü banka dolar tahminini duyurdu: Bu rakamı bekliyoruz

Ek faiz artışının ülke genelinde enflasyon açısından güvence oluşturabileceğini vurgulayan Wietoska Merkez Bankasının faiz artışlarını masada tutmasının yatırımcıların Merkez Bankası'na olan güvenini artıracağını savundu.

#7
Foto - Ünlü banka dolar tahminini duyurdu: Bu rakamı bekliyoruz

Bir de dolar tahmininde bulunan Wietoska, Dolar/TL 'nin bu yıl sonunda 38 TL'ye ilerleyeceğini söyledi.

ABD, Türkiye’ye uzun vadeli desteğe hazırmış... Rakamı duyduk, şok olduk!.. Dalga mı geçiyorsun?
Gündem

ABD, Türkiye’ye uzun vadeli desteğe hazırmış... Rakamı duyduk, şok olduk!.. Dalga mı geçiyorsun?

Suriye’ye yardımların artırılması çağrısında bulunan Greenfield, Türkiye’ye ise ilave 1 milyon dolar fonla yeni projeler için destek sağlama..
Novartis'ten dev satın alma
Ekonomi

Novartis'ten dev satın alma

İlaç üreticisi Novartis'in, kanser tedavileri geliştiren MorphoSys'i 2.7 milyar Euro karşılığında satın alacağı bildirildi.

Depremzedeler canlı yayında Halk TV'ye zor anlar yaşattı
Gündem

Depremzedeler canlı yayında Halk TV'ye zor anlar yaşattı

6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü vesilesiyle yapılan anma törenlerinde ve canlı yayınlarda CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a büyü..
Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş
Gündem

Sezgin Tanrıkulu terörist Emrah Yayla'yı böyle savunmuş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında dest..
Askeri stratejistlere 'Kassam' şoku
Dünya

Askeri stratejistlere 'Kassam' şoku

Siyonistlerin 123 gündür bombalayıp kan akıttığı Gazze'de İsrail ordusuna karşı direnen Kassam mücahitleri askeri stratejistleri şaşkınlığa ..
Bu bölge artık tamamen karanlık!
Yaşam

Bu bölge artık tamamen karanlık!

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan kentlerin başında gelen Hatay’da yıkımın boyutu gece çekilen dron görüntüleriyle g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23