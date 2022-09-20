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Hayat-Aktüel
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Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

2022-09-20 16:34:19
Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

#1
Foto - Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Üniversite yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Kısa sürede çatıyı saran alevlere, bölgeye çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

#3
Foto - Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi.

#4
Foto - Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, kontrol altına alındı.

#5
Foto - Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve ilgili kurum müdürleriyle olay yerine gelen Vali Okay Memiş, gelişmeleri takip etti.

#6
Foto - Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Vali Memiş, AA muhabirine, 112'ye gelen yangın ihbarı üzerine ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

#7
Foto - Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Tüm ekiplerin yangına müdahale ettiğini aktaran Memiş, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz ama önemli olan müdahale etmek. 112'ye gelen ihbardan sonra 6 dakika içerisinde bütün emniyet güçlerimiz, itfaiye, AFAD ekiplerimizle yangına müdahale etmeye başladık. Önce bir kaç araçla ama şu anda 22'den fazla araç var. Emniyetin TOMA'larından tutun da havalimanındaki itfaiye araçlarından, orman yangınlarına müdahale eden arazöze varıncaya kadar devletin bütün imkanlarını seferber ettik. İyi haber şu ki Allah'a şükür can kaybı yok. " dedi.

#8
Foto - Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Vali Memiş, Rektör Çomaklı'nın başından beri olayı takip ettiğini ve kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, "Burası ana bir yemekhane, aynı anda yaklaşık 2 bin öğrencinin yemek yiyebileceği bir yer. Öğrenci velilerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerle ilgili herhangi bir olumsuz bir durum bulunmamaktadır." diye konuştu.

#9
Foto - Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada ise yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, "Henüz belirlenemeyen bir nedenle üniversitemiz yerleşkesinde yer alan yemekhanede çıkan yangın şehrimizin tüm ekiplerinin üstün çabasıyla kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının olmayışıdır." ifadeleri kullanıldı.

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