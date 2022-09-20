Üniversitede yangın! Vali'den açıklama

Tüm ekiplerin yangına müdahale ettiğini aktaran Memiş, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz ama önemli olan müdahale etmek. 112'ye gelen ihbardan sonra 6 dakika içerisinde bütün emniyet güçlerimiz, itfaiye, AFAD ekiplerimizle yangına müdahale etmeye başladık. Önce bir kaç araçla ama şu anda 22'den fazla araç var. Emniyetin TOMA'larından tutun da havalimanındaki itfaiye araçlarından, orman yangınlarına müdahale eden arazöze varıncaya kadar devletin bütün imkanlarını seferber ettik. İyi haber şu ki Allah'a şükür can kaybı yok. " dedi.