Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi soğanı tüketirken meğer yıllardır çok büyük bir hata yapıyormuşuz. Uzmanlar, soğanın en dış katmanlarının ve kabuklarının benzersiz bir kuersetin deposu olduğunu ortaya çıkardı. Yanlış hazırlama yöntemleriyle tüm şifresini yok ettiğimiz, kronik iltihaptan kalp hastalıklarına kadar vücuda kalkan olan soğanın doğru tüketim tekniklerini, şifa dolu kabuk çayını ve sağlığa olan tüm mucizevi faydalarını sizler için tek bir rehberde derledik.