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Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

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Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi soğanı tüketirken meğer yıllardır çok büyük bir hata yapıyormuşuz. Uzmanlar, soğanın en dış katmanlarının ve kabuklarının benzersiz bir kuersetin deposu olduğunu ortaya çıkardı. Yanlış hazırlama yöntemleriyle tüm şifresini yok ettiğimiz, kronik iltihaptan kalp hastalıklarına kadar vücuda kalkan olan soğanın doğru tüketim tekniklerini, şifa dolu kabuk çayını ve sağlığa olan tüm mucizevi faydalarını sizler için tek bir rehberde derledik.

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Foto - Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

ANTİOKSİDAN DEPOSU KUERSETİN İLE VÜCUDU KORUR Soğan ve özellikle onun temiz dış katmanları, dünyadaki en yüksek antioksidan seviyelerine sahip besin maddeleri arasında yer alır. İçeriğindeki yoğun "kuersetin" adlı güçlü flavonoid, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı engeller. Bu madde vücuttaki sağlıklı hücrelerin yapısını korur ve kanserli hücre oluşumunun önüne çelikten bir set çeker.

#2
Foto - Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

KRONİK İLTİHAP VEYA ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIR Soğan, vücutta biriken kronik iltihaplanmayı sökmek için en etkili doğal antibiyotiklerden biridir. İçeriğindeki anti-inflamatuar bileşenler ve kükürt elementleri, eklem ağrılarını hafifletir ve romatizma şikayetlerini azaltır. Düzenli tüketildiğinde iç organlardaki gizli enfeksiyonların ve toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

#3
Foto - Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI DOĞRUDAN DESTEKLER Kalp damarlarının tıkanmasını önleyen soğan, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürmede kritik bir rol oynar. Kan akışını düzenleyerek damar sertliği ve pıhtılaşma riskini en aza indirir. Kan basıncını dengeleyici etkisi sayesinde yüksek tansiyon hastaları için günlük beslenmede vazgeçilmez bir şifa kaynağıdır.

#4
Foto - Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇELİKTEN BİR KALKANA DÖNÜŞTÜRÜR Kış ve bahar aylarında sıkça yaşanan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini maksimuma çıkarır. İçindeki zengin C vitamini ve mineraller, bağışıklık hücrelerini aktif hale getirir. Boğaz ağrısını dindirir ve güçlü balgam sökücü özelliğiyle solunum yollarını hızla rahatlatır.

#5
Foto - Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

DOĞAL BİR İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR VE ÖDEMİ ANINDA ATAR Soğan kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilen su, vücutta biriken fazla su ve tuzu dışarı atarak şişkinlik hissini tamamen ortadan kaldırır. Güçlü idrar söktürücü özelliği sayesinde böbreklerin çalışma fonksiyonlarını destekler. İdrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesine yardım ederken metabolizmayı da hızlandırır.

#6
Foto - Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

KAN ŞEKERİNİ DENGELER VE İNSÜLİN DİRENCİNİ KIRAR Glukoz metabolizmasını düzenleyen bileşikler içeren soğan, kan şekerindeki ani dalgalanmaların önüne geçer. İçeriğindeki krom minerali sayesinde insülin duyarlılığını artırarak hücrelerin şekeri daha iyi işlemesini sağlar. Bu yönüyle şeker hastaları, gizli şekeri olanlar ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler için harika bir destektir.

#7
Foto - Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRIR VE BAĞIRSAKLARI KORUR Soğanın kendisi, bağırsaktaki dost bakterileri besleyen çok güçlü bir prebiyotik olan inülin içerir. Bu lifli yapı, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlık ve gaz problemlerini ortadan kaldırır. Bağırsak florasını dengeleyerek genel bağışıklığın ve sindirim sağlığının temelini oluşturur.

#8
Foto - Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLER VE DOĞAL PARLAKLIK VERİR Kaynatılan soğan kabuğu suyu ile saçları düzenli olarak yıkamak, saç köklerini derinlemesine besler ve dökülmeyi durdurur. İçeriğindeki kükürt, saç tellerinin daha kalın, gür ve güçlü çıkmasını sağlar. Saç derisindeki kepek ve kaşıntı sorununu çözerken saçlara canlı ve parlak bir görünüm kazandırır.

#9
Foto - Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

MUTFAKTA YAPILAN O BÜYÜK HATA: DIŞ KATMANLARI SOYUP ATMAK Soğan hazırlarken yaptığımız en büyük hata, kabukla birlikte soğanın en dıştaki etli katmanlarını da cömertçe soyup çöpe atmaktır. Bilimsel araştırmalar, soğanın kansere ve yaşlanmaya karşı koruyucu olan quercetin maddesinin ?'inin bu en dış katmanlarda ve kabukta biriktiğini gösteriyor. Kalın katmanları çöpe atarak aslında soğanın en şifalı kısmından mahrum kalıyoruz.

#10
Foto - Yıllardır bu hatayı yapıyoruz! Soğan tüketirken bu hataya dikkat

DOĞRANMIŞ SOĞANI BEKLETMEYİN VE KABUKLARINI ÇAY YAPIN Diğer ölümcül hata ise doğranmış soğanı buzdolabında bile olsa bekletip ertesi gün tüketmektir; çünkü doğranmış soğan havadaki tüm bakteri ve toksinleri bir mıknatıs gibi çeker. Doğrusu, soğanı tüketeceğiniz an doğramak ve soyduğunuz o şifalı dış katmanlar ile kabukları iyice yıkayıp sıcak suda 10 dakika demleyerek şifa çayı olarak tüketmektir.

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