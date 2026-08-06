Ele geçirilen adaya ölü fare operasyonu: Paraşüt giydirdikleri fareleri gökyüzünden adaya bıraktılar! İner inmez öldürmeye başladılar
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bölgeye gelen askeri kargo gemileriyle Guam Adası’na kazara ulaşan zehirli Kahverengi ağaç yılanları zamanla kontrolden çıkarak adayı ele geçirdi. Kendilerini avlayan bir tür olmadığı için tam anlamıyla ekolojik felakete neden olan yılanlar adaya özgü 12 kuş türünden 10'unu yok etti. Yılanları öldürmesi için ağrı kesici enjekte edilen 2 bin adet paraşütlü fare helikopterle ormanlık alanlara bırakıldı. Fareler yere iner inmez göreve başladı. Operasyona ‘ölü fare operasyonu’ ismi verildi.