2022-10-12 11:27:45 Üniversite öğrencisi Mehmetçik için tasarladı... Hayat kurtaracak!
Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Emirkan Yılmaz, "Asker ve polisler yaralanmasın, şehit olmasın" diyerek hem manuel hem de dijital olarak kullanılabilen "dijital nöbetçi"yi tasarladı. Yılmaz, "Sistemimiz bulunduğu ortamda alanı tarayabiliyor, gerektiği zaman hedeflenen kitleyi takip edebiliyor belli bir mesafeden kablosuz bağlantıya imkan sağlıyor. Bluetooth aracılığıyla takip edebildiğimiz aslında dijital bir nöbetçi. Bu sistemin birçok kullanım alanı var, özellikle sınır karakollarında" diye konuştu.