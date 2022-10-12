Üniversite öğrencisi Mehmetçik için tasarladı... Hayat kurtaracak!

Kendisi gibi İstanbul'da yaşayan kuzeni ve babasının kamera arkası robotik sistemler üreten firmaları olduğunu, onlarla iletişime geçerek tasarımımdan bahsettiğini anlatan Yılmaz, "Onların kamera sistemlerinde kullandığı altyapıyla benim tasarımımı birleştirdik ve ortaya böyle bir şey çıkardık. Askerlerimizle ilgili nöbet kulübelerinde özellikle terör örgütlerinin yaptıkları saldırılarda şehit verebiliyoruz, beni bu tetikledi.