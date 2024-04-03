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Spor
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Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

2024-04-03 13:34:43
Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İtalyan yıldız performansıyla beklentilerin altında kalsa da Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 24 yaşındaki futbolcudan memnun olduğunu getirdi. Öte yandan Emery, Zaniolo'nun ardından Süper Lig'den bir yıldıza daha gözünü dikti. Fenerbahçe'nin yıldız ismine göz diken Aston Villa, sezon sonunda transfer için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Lige galibiyetle geri dönmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

#2
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Unai Emery'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.

#3
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

İtalyan yıldızı kiralık olarak transfer eden Aston Villa, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

#4
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

24 yaşındaki yıldız oyuncu, performansıyla beklentilerin altında kalsa da teknik direktör Unai Emery, takımda kalmasından yana.

#5
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Bu sırada Aston Villa, Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncuya gözünü dikti.

#6
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli takımlarını peşinden koşturmaya devam ediyor.

#7
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

2018 yılında Kanarya'ya imza atan 24 yaşındaki milli yıldız, performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında geliyor.

#8
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Premier Lig'den Arsenal'in yakından ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu, bu kez de Aston Villa'nın radarında.

#9
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin transfer listesinin başına milli oyuncuyu yazdığı öğrenildi.

#10
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Fenerbahçe, milli futbolcu için en az 30 milyon Euro bonservis bekliyor.

#11
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Ferdi Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi.

#12
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor.

#13
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde" sözlerini sarf etmişti.

#14
Foto - Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 maçta süre alan Ferdi Kadıoğlu, takımına 3 gol 4 asistlik bir katkıda bulundu ve 3.369 dakikada sahada kaldı.

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