2024-04-03 13:34:43 Unai Emery Süper Lig’in en önemli yıldızına kancayı taktı! Sezon sonu açıklanması an meselesi…
Son dakika haberleri… İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İtalyan yıldız performansıyla beklentilerin altında kalsa da Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 24 yaşındaki futbolcudan memnun olduğunu getirdi. Öte yandan Emery, Zaniolo'nun ardından Süper Lig'den bir yıldıza daha gözünü dikti. Fenerbahçe'nin yıldız ismine göz diken Aston Villa, sezon sonunda transfer için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak. İşte son dakika haberinin detayları…