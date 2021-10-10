Umre fiyatları ne kadar 2021? Umreye gitmek kaç para? Diyanet umre fiyatı ne kadar, kaç para?

Umre fiyatları ne kadar? Umre kaç para, umreye gitmek için kaç para gerekir? soruları umre ziyareti için başvuruların başlamasıyla birlikte kutsal toprakları ziyaret edeceklerce merak edilir oldu. Diyanet 2021 umre fiyatlarını henüz güncellemedi. Ancak diyanetin geçtiğimiz yıllara ilişkin fiyatlara da merak ediliyor. 2021 umre ziyareti için beklenen umre fiyatları 1200 dolar ile 1300 dolar özel oda denilen iki kişilik odada servisli Otel'de konaklama imkanı olmakta. 9000 lira 9500 TL’ye umre ziyareti gerçekleştirilebilmekte. 2019-2020 umre fiyatlarını şu şekilde açıklamıştı: Dönem Oda Tercihli ​Umre Tur ve fiyatları şöyledir: