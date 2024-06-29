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Aktüel
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Ümraniye'de trafik kazası

2024-06-29 08:15:40
Ümraniye'de trafik kazası

Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Ümraniye'de trafik kazası

Kaza, saat 02.45 sıralarında TEM Otoyolu Çakmak Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 EUP 783 plakalı otomobil sürücüsü, 34 HDN 239 plakalı minibüsü sollayacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarına savruldu. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralanırken 1 kişi yara almadan kurtuldu.

#2
Foto - Ümraniye'de trafik kazası

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

#3
Foto - Ümraniye'de trafik kazası

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün olay yerine yakınını çağırıp, kendisini otomobil sürücüsü olarak gösterdiği öğrenildi. Polis alkollü sürücüyü ve yakınını gözaltına aldı.

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