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Türkiye
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Uludağ'da yanına gelen tilkiye köfte ikram etti

2023-08-16 09:43:55
Uludağ'da yanına gelen tilkiye köfte ikram etti

Bursa’da bir vatandaş, yanına çağırdığı tilkiyi köfte uzatarak elleriyle besledi.

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Foto - Uludağ'da yanına gelen tilkiye köfte ikram etti

Uludağ’a kamp yapmaya çıkan bir vatandaş, ormanlık alanda gördüğü tilkinin aç olduğunu fark etti.

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Foto - Uludağ'da yanına gelen tilkiye köfte ikram etti

Yanında bulunan köfteyi alarak tilkiyi yanına çağıran kişi, tilkinin yanına gelmesiyle kendisine ikramda bulundu. Tilkinin ürkerek köfte yemesi dikkat çekerken, hayvansever vatandaşın ise rahat tavırları kameraya yansıdı.

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