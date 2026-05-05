Türkiye'nin tepesine konuşlandı: Uyarılar peş peşe veriliyor, herkes 'şükürler olsun' demeye başladı
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yağışlı hava Türkiye'yi sarmaya başladı. Son harita paylaşılırken kuraklığın ardından gelen bu yağışlı hava herkese 'şükürler olsun' dedirtti.

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, birçok bölgede sağanak yağış görülecek. Yüksek kesimlerde kar ve çığ riski dikkat çekerken 3 il için de sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) karşı uyarı yapıldı. Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı verildi.

Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ÇANAKKALE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu SAKARYA °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu DENİZLİ °C, 16°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 21°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 17°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 23°C Parçalı bulutlu BURDUR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu HATAY °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 13°C Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 11°C Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 13°C Çok bulutlu NEVŞEHİR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DÜZCE °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı ARTVİN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KARS °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MALATYA °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C Çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİİRT °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

