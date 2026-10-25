Ülkenin kaderini değiştirebilir: Devasa boyutlarda altın rezervi keşfedildi!
Çin'de yapılan sondaj sırasında 2 bin metre derinlikte 300 ton ağırlığında dev altın madeni keşfedildi. Rezervin toplam değerinin 83 milyar olduğu tahmin ediliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin'de yapılan sondaj sırasında 2 bin metre derinlikte 300 ton ağırlığında dev altın madeni keşfedildi. Rezervin toplam değerinin 83 milyar olduğu tahmin ediliyor.
in'in Hunan eyaletinde gerçekleştirilen jeolojik sondaj çalışmaları, madencilik sektöründe ezber bozacak nitelikte yeni bir altın yatağını ortaya çıkardı. Pingjiang ilçesinde yürütülen aramalarda, küresel standartların katbekat üzerinde altın yoğunluğuna sahip cevher damarlarına ulaşıldı.
TON BAŞINA 138 GRAM Laboratuvar ortamında incelenen kayaç numunelerinde ton başına 138 grama ulaşan olağanüstü bir altın konsantrasyonu tespit edildi. Sektördeki en kârlı ticari madenlerde bu oranın ortalama 1 ila 3 gram, büyük ölçekli yataklarda ise 10 gram ve üzeri seviyelerde ekonomik sayıldığı düşünüldüğünde, Pingjiang'daki değerlerin istisnai bir rekor olduğu ifade ediliyor.
3 BİN METRE DERİNLİKTE 40 AYRI DAMAR HARİTALANDI Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu tarafından sağlanan veriler, Wangu bölgesinde yerin 3 bin metre altına kadar uzanan 40 ayrı cevher damarının tespit edildiğini gösteriyor. Sahadaki potansiyel altın kaynağının 1.000 tonu aştığı belirtilirken, kesinleşen 300 tonluk rezervin piyasa değerinin 83 milyar doları bulabileceği hesaplanıyor.
ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLEN SERBEST ALTIN TANECİKLERİ Saha uzmanlarından Chen Rulin, 2 bin metre derinlikten çıkarılan karot örneklerinde yalnızca mikroskobik boyutlarda değil, çıplak gözle net şekilde fark edilebilen serbest altın taneciklerinin bulunduğunu bildirdi. ÇİN'E EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK Bölgede 65 kilometreyi geride bırakan arama sondajlarının yeni mineral hatlarını ortaya çıkarmak üzere aralıksız sürdüğü aktarıldı. Keşfin, Çin'in yerli altın üretim kapasitesine ve küresel hammadde piyasasındaki konumuna önemli bir güç katması bekleniyor.
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