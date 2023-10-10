Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 “Yılın Elektrikli Otomobili” seçildi

BYD, aynı zamanda 7 koltuklu BYD TANG modelini de gelecek dönemde Türk kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yaşam alanları sunan BYD TANG, konfor ve lüks odaklı kabiniyle dikkat çekiyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 400 kilometre menzil sunan BYD TANG, 380 kW gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlıyor. 110 kW DC şarj ile 30 dakikada yüzde 30 kapasiteden yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. BYD, 1995 yılında batarya şirketi olarak kuruldu ve günümüzde bataryalar, elektrikli araçların en önemli bileşeni olarak dikkati çekiyor. 2003 yılında ise BYD otomobil üretmeye başlayarak yenilikçi yaklaşımını otomotiv sektörüne taşıdı. BYD teknoloji tabanlı ve inovasyon odaklı bir şirket olarak, batarya, elektrik motoru ve diğer komponentler olmak üzere elektrikli araçlar için tüm bileşenlerini kendisini üretiyor. Geçen yıl 1,86 milyon adet yeni enerji aracı satarak 2021’e göre 3 katı fazla araç satışı gerçekleştiren BYD, kısa zamanda dünyanın 1 numaralı yeni enerji araç üreticisi oldu. Aynı zamanda geçen günlerde 5 milyon adetlik yeni enerji araç satış rakamına ulaşan BYD, bunu dünyada gerçekleştiren ilk üretici unvanını elde etti.