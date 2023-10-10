Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 “Yılın Elektrikli Otomobili” seçildi

BYD Türkiye'nin orta ve uzun vadeli yapılanmasının tüm hızıyla sürdüğünü, bu yıl için başta büyük şehirlerde olmak üzere bayi yapılanmasını da yoğun bir şekilde başlatarak 2024 yılında 20’nin üzerinde bayi adedine ulaşmayı planladıklarını aktaran Ergun, basın toplantısında şunları dile getirmişti: "BYD Türkiye olarak operasyonlarımızı çok yönlü olarak değerlendiriyoruz. 2024 yılında bayi ağımızı Türkiye pazarının yüzde 82’sini kapsayacak şekilde yapılandıracağız. Kasım ayında satışların başlamasıyla birlikte 'BYD Dijital Bayi' sistemini de devreye alacağız. Bu sayede 81 ilimizdeki müşterilerimize ulaşacağız. BYD modellerini tercih edenler 'BYD Dijital Bayi' üzerinden satın alma işlemini başlatmış olacaklar. Müşterilerimize en kaliteli ve eksiksiz hizmeti sunmak adına her ihtiyaca cevap verecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bütün bayilerimizde markadan bağımsız olarak elektrikli araçlar hakkında en temel ve çok yönlü bilgileri müşterilere sunacak olan bir 'Elektrikli Araç Danışmanı' olacak. Bu kapsamda tüm bayilerimiz elektrikli otomobiller hakkındaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde yapılanıyor. BYD, tüm modellerinde 8 yıl/200 bin kilometre garanti sunan tek marka olarak öne çıkacak. Ayrıca BYD modelleri için, satış, servis ve yedek parça gibi 360 derece hizmetleri en mükemmel şekilde ilk günden itibaren sunacağız."