  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Xiaomi serisinin yeni lansman ürünleri Hepsiburada’da ön satışa sunuldu

Uzman isimden 14 Ekim uyarısı! Kesişme gerçekleşti, saatler sonra Türkiye'de mutlaka bir şeyler olacak

Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 “Yılın Elektrikli Otomobili” seçildi

18 ton yakaladı kasası bin TL!

O gelişme, Ahmet Hakan'ı çılgına çevirdi! Allah aşkına sizin hiç mi gözünüz, izanınız yok

Yunan basını duyurdu: Türk İHA'sının düşürülmesi sonrası kulaklarına inanamadılar

Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

Siz hiç Filistin'i ağzınıza almayın bir defa! Utanmadan bir de bik bik ötüyorlar

Yöresel değerlerimiz AB'de öne çıkıyor!

Cem Küçük, o alçaklığa çok sert tepki gösterdi! Kuyruklu yalanı böyle ortaya çıkardı
Otomotiv
17
Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

2023-10-10 15:19:59
Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 “Yılın Elektrikli Otomobili” seçildi

ONUR YILMAZ / OTO HAYAT Kasım ayından itibaren Türkiye’de de yollara çıkacak olan tamamen elektrikli BYD ATTO 3, üstün elektrikli araç teknolojisiyle News UK tarafından düzenlenen “The Motor Awards 2023 Ödülleri’nde” Yılın Elektrikli Otomobili seçildi.

#1
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin elektrikli modeli BYD ATTO 3, The Sun, The Sunday Times, Driving.co.uk ve News UK’deki The Times Luxx yayın gruplarından oluşan otomotiv gazetecilerinin uzman jürisi tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Birçok farklı elektrikli aracın yarıştığı ödüllendirmede, araçların performansı, verimliliği, tasarımı, yenilikçi özellikleri, güvenlik donanımları ve çevreye olan etkileri gibi çeşitli kriterler değerlendirildi.

#2
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

BYD ATTO 3 ise tüm kriterlerde jüriyi etkileyerek açık bir birincilik elde etti ve “Yılın Elektrikli Otomobili” unvanıyla taçlandırıldı. BYD sunduğu otomobillerle sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve gelecek nesiller için çevreyi korurken müşterilerin de beklentilerini aşmaya devam ediyor.

#3
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

Sürdürülebilir mobilite konusunda her geçen gün yenilikçi ürünlerle dikkat çeken BYD, C SUV modeli BYD ATTO 3’ü ilk global modelini tüketicilerin beğenisine sundu. Kısa zamanda küresel bir başarı elde eden BYD ATTO 3, 60.48 kWh BYD Blade Batarya teknolojisiyle donatıldı. Ortalama 420 kilometre ve şehir içerisinde 565 kilometreye varan menziller sunan ATTO 3, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor. 150 kW (204 HP) güce sahip BYD ATTO 3, aynı zamanda 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşarak yüksek performansıyla da öne çıkıyor. BYD ATTO3 şık tasarımının yanı sıra Euro NCAP çarpışma testlerinden de beş yıldızlı güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

#4
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

BYD (Build Your Dreams) geçtiğimiz eylül ayı sonunda, geniş ürün gamı ve "Bugün, Yarın, Daima" mottosuyla Türkiye'ye giriş yapmıştı.

#5
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

ALJ Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, bir lider markayı daha Türkiye’ye kazandırmaktan mutlu olduklarını dile getirmişti.

#6
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye’nin, BYD distribütörlüğü ile yeni bir yatırım daha gerçekleştirdiğini belirten Bozkurt, şu ifadeleri kullanmıştı: "Genç ve dinamik bir yapıya sahip Türk halkı teknolojik yeniliklere her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de çok açık. Bu bağlamda, dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son teknolojiye sahip elektrikli modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Otomotiv sektöründeki deneyimlerimiz ve itibarımız, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin geniş ürün gamıyla farklı müşteri kitlesine hitap eden elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz."

#7
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da dünyada her geçen gün hızla büyüyen markanın gelişimine ve büyümesine paralel olarak BYD’yi Türkiye’de temsil ederek önemli bir adım attıklarını kaydetmişti.

#8
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

Ergun, Türkiye'de de elektrikli araç pazarının çok hızlı gelişim gösterdiğini belirterek, "Yılın ilk 8 ayında geçen seneye göre pazarda yüzde 83’lük bir artış meydana geldi ve toplam otomotiv pazarında elektrikli araçların payı yüzde 8’e yaklaştı. Türkiye’de 20’den fazla marka, 40’tan fazla model ile elektrikli araç pazarı her ay daha da genişliyor. BYD modelleri üstün teknolojiye ve premium kaliteye sahip elektrikli ürün gamı ile benzerlerinden ayrışırken, bu modelleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulaşabilir fiyatlarda sunacağız." bilgisini vermişti.

#9
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

BYD Türkiye'nin orta ve uzun vadeli yapılanmasının tüm hızıyla sürdüğünü, bu yıl için başta büyük şehirlerde olmak üzere bayi yapılanmasını da yoğun bir şekilde başlatarak 2024 yılında 20’nin üzerinde bayi adedine ulaşmayı planladıklarını aktaran Ergun, basın toplantısında şunları dile getirmişti: "BYD Türkiye olarak operasyonlarımızı çok yönlü olarak değerlendiriyoruz. 2024 yılında bayi ağımızı Türkiye pazarının yüzde 82’sini kapsayacak şekilde yapılandıracağız. Kasım ayında satışların başlamasıyla birlikte 'BYD Dijital Bayi' sistemini de devreye alacağız. Bu sayede 81 ilimizdeki müşterilerimize ulaşacağız. BYD modellerini tercih edenler 'BYD Dijital Bayi' üzerinden satın alma işlemini başlatmış olacaklar. Müşterilerimize en kaliteli ve eksiksiz hizmeti sunmak adına her ihtiyaca cevap verecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bütün bayilerimizde markadan bağımsız olarak elektrikli araçlar hakkında en temel ve çok yönlü bilgileri müşterilere sunacak olan bir 'Elektrikli Araç Danışmanı' olacak. Bu kapsamda tüm bayilerimiz elektrikli otomobiller hakkındaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde yapılanıyor. BYD, tüm modellerinde 8 yıl/200 bin kilometre garanti sunan tek marka olarak öne çıkacak. Ayrıca BYD modelleri için, satış, servis ve yedek parça gibi 360 derece hizmetleri en mükemmel şekilde ilk günden itibaren sunacağız."

#10
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

Ergun, BYD Türkiye’nin yıl sonu ve gelecek yıl planlamasına da değindi. İlk etapta yüzde 10 ÖTV dilimine giren en iddialı C SUV modelleri BYD ATTO 3 ile pazara güçlü bir giriş yaptıklarını dile getiren Ergun, "BYD Türkiye müşteri deneyimini tasarlarken hem fiziksel hem de dijital bir deneyim elde etmeye odaklandık. Lansmanla birlikte BYD ATTO 3 için online olarak talepleri almaya başlayacağız ve hem fiziksel hem de dijital kanallarımızı müşterilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanacağız. 2024 yılında ürün gamına katılacak yeni modeller ile hiç durmadan yelpazemizi genişleteceğiz. Farklı segmentlerde sunacağımız modellerle her türlü beklentiye cevap vermek, birinci derecede önemli konumuz olacak" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

Kasım ayından itibaren C segmentindeki SUV modeli BYD ATTO 3 ile satışlarına başlayacak olan BYD Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde de tasarım ödüllü BYD SEAL ve BYD HAN modellerini Türk kullanıcısıyla buluşturacak. Bununla birlikte BYD SEAL U, BYD TANG ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor.

#12
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

Verilen bilgiye göre, 2003 yılından başlayarak bugüne kadar gerçekleştirdiği 5 milyonun üzerinde satış adediyle elektrikli araç segmentinde lider konumda bulunan BYD, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışı, yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan "Blade Batarya" teknolojisiyle de öne çıkıyor. Markanın yeni e-platform 3.0 ve Blade Batarya teknolojisiyle donatılan BYD ATTO 3, şık tasarımı, yüksek kaliteyi, yüksek verimliliği ve performansı bir araya getiriyor.

#13
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

Euro NCAP güvenlik testinden 5 yıldız alan BYD ATTO 3, dinamik tasarımıyla BYD’nin keyifli elektrikli araç performansından ipuçları veriyor. 150 kW gücü ve 310 Nm tork değeriyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlayan BYD ATTO 3, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 420 km, şehir içinde ise 565 km menzil sunuyor. BYD ATTO 3, yüksek verimliliğiyle birlikte 15.6 kWh/100 km enerji tüketimiyle de dikkati çekiyor. BYD ATTO 3, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada şarj edilebiliyor. E segmentinde konumlanan BYD HAN da sportif ve aerodinamik tasarımı ultra lüks kabiniyle birleştiriyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlayan BYD HAN, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662 km menzil sunuyor.

#14
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

C segmenti hatchback modeli BYD DOLPHIN ise 70-150 kW gücünde elektrik motoru seçeneklerine ve 44,9 ile 60,4 kWh batarya seçeneklerine sahip. Yaklaşık 427 kilometre menzil sunan BYD DOLPHIN, 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlayabiliyor. 88 kW şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada şarj edilebiliyor.

#15
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

BYD'nin D segmenti temsilcileri BYD SEAL sedan ve BYD SEAL U SUV da gelecek dönemde Türkiye pazarına sunulacak önemli modeller olacak. BYD SEAL U ve BYD SEAL, etkileyici görünümleriyle de dikkati çekiyor. Sportif tasarıma sahip BYD SEAL, 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile sunulacak. BYD SEAL ayrıca 230 kW arkadan itişli (313 HP) ve 390 kW (530 HP) dört çeker sürüşlü versiyonlarla tercih edilebilecek. BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunacak. BYD SEAL U, 420 km menzil sunan 71.8 kWh ve 500 km menzil sunan 87 kWh BYD Blade Batarya seçeneklerine sahip olacak. BYD SEAL U modelinde 160 kW gücünde bir elektrik motoru yer alıyor. BYD SEAL U, beş kişi için konforlu ve geniş bir iç hacim ile geniş bagaj alanı sunan SUV olarak öne çıkıyor. BYD DOLPHIN ve BYD SEAL gibi okyanus tasarım temasından ilham alan model, 2024’in ilk yarısında Avrupa’da satışa sunulacak.

#16
Foto - Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 "Yılın Elektrikli Otomobili" seçildi

BYD, aynı zamanda 7 koltuklu BYD TANG modelini de gelecek dönemde Türk kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yaşam alanları sunan BYD TANG, konfor ve lüks odaklı kabiniyle dikkat çekiyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 400 kilometre menzil sunan BYD TANG, 380 kW gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlıyor. 110 kW DC şarj ile 30 dakikada yüzde 30 kapasiteden yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. BYD, 1995 yılında batarya şirketi olarak kuruldu ve günümüzde bataryalar, elektrikli araçların en önemli bileşeni olarak dikkati çekiyor. 2003 yılında ise BYD otomobil üretmeye başlayarak yenilikçi yaklaşımını otomotiv sektörüne taşıdı. BYD teknoloji tabanlı ve inovasyon odaklı bir şirket olarak, batarya, elektrik motoru ve diğer komponentler olmak üzere elektrikli araçlar için tüm bileşenlerini kendisini üretiyor. Geçen yıl 1,86 milyon adet yeni enerji aracı satarak 2021’e göre 3 katı fazla araç satışı gerçekleştiren BYD, kısa zamanda dünyanın 1 numaralı yeni enerji araç üreticisi oldu. Aynı zamanda geçen günlerde 5 milyon adetlik yeni enerji araç satış rakamına ulaşan BYD, bunu dünyada gerçekleştiren ilk üretici unvanını elde etti.

İsrail televizyonu yayınladı: İşte Kassam Tugayları'nın dünyaya duyurduğu efsane mesaj!
Dünya

İsrail televizyonu yayınladı: İşte Kassam Tugayları'nın dünyaya duyurduğu efsane mesaj!

İsrail yalaması medya, Filistin'in yahudi çocukları öldürdüğünü ileri sürüyordu; Kassam Tugayları'nın girdikleri meskenlerin duvarına bırakt..
Yahudi yerleşimci bir kadın, evine giren Filistinli savaşçılar ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Endişe etme ben Müslümanım
Sosyal Medya

Yahudi yerleşimci bir kadın, evine giren Filistinli savaşçılar ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Endişe etme ben Müslümanım

Sosyal medyada Kassam Tugaylarına ait bir grup savaşçı ile Yahudi yerleşimci bir kadın arasında geçen diyalog en çok izlenen videolar arasın..
İsmail Türüt, Cübbeli Ahmet Hoca'nın teklifini kabul etti! Mart ayı öncesinde yapacak

İsmail Türüt, Cübbeli Ahmet Hoca'nın teklifini kabul etti! Mart ayı öncesinde yapacak
Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası

Yeniden Refah Partisi, İzmir’de 6 ilçe binasının açılışını gerçekleştirmeye hazırlanırken, açılışları Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr..
CHP'de sular durulmuyor! Kongre sonrası yeni kriz
Gündem

CHP'de sular durulmuyor! Kongre sonrası yeni kriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimciler arasında bu kez "tebrik krizi" patlak verdi. Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Kongresi'ni..
Fotoğrafçı kumpası çürüttü! Mahkeme hatada direniyor
Gündem

Fotoğrafçı kumpası çürüttü! Mahkeme hatada direniyor

Azgın azınlığın ve tetikçi medyasının baskısı sonucu hapse atılan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya yönelik yargı zulmü ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23