Ülkemize yüzde 10 ÖTV dilimiyle girecek olan BYD ATTO 3 “Yılın Elektrikli Otomobili” seçildi

Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin elektrikli modeli BYD ATTO 3, The Sun, The Sunday Times, Driving.co.uk ve News UK’deki The Times Luxx yayın gruplarından oluşan otomotiv gazetecilerinin uzman jürisi tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Birçok farklı elektrikli aracın yarıştığı ödüllendirmede, araçların performansı, verimliliği, tasarımı, yenilikçi özellikleri, güvenlik donanımları ve çevreye olan etkileri gibi çeşitli kriterler değerlendirildi.