Togg'dan sonra bir ilk: Türk emeğiyle elektrikli Hyundai üretilecek!

"Türkiye'de elektrikli araç pazarı, 2030'a kadar yüzde 35-40'e ulaşacak" Murat Berkel, son yıllarda sürekli artış gösteren elektrikli araç pazarının 2025'te de beklenenin çok üzerinde bir satış performansı gösterdiğini bildirdi. Berkel, Türkiye'de elektrikli araç pazarında, son bir yıl içerisinde bir önceki yıla kıyaslandığında yüzde 100 bir artışla 11 ayda 166 bin adetlik satış gerçekleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bundan 5 yıl önce yüzde 1 olan elektrikli araç pazarı, bu yıl yüzde 14 seviyelerine yükseldi. Bu oranın 2030'a kadar yüzde 35-40'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tüketiciler bu araçları çevreci olması, düşük enerji tüketimi ve teknolojik alt yapısının daha yüksek olmasından dolayı tercih ediyor. Elbette burada hızla gelişen elektrikli şarj alt yapısı, tüketiciler açısından araç alırken en çok dikkat ettiği unsurlardan birisi. Bugün Türkiye'de elektrikli araç parkını dikkate aldığımızda 40 bin adete yaklaşan şarj noktası ile tüketicilerin ihtiyaçları fazlasıyla karşılanmaktadır. Yani şarj noktasının sayısı arttıkça tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisi de paralel olarak artış gösteriyor." Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla satışa sunulan elektrikli araç model sayısının 100'e yaklaştığını aktaran Berkel, bu model sayısının markaların elektrikli ürün gamını genişletmesiyle birlikte her geçen gün arttığını söyledi. Berkel, "Bugün pazarda satılan elektrikli araçların yüzde 85'i yüzde 25 ÖTV diliminde satılıyor. Şarj alt yapısının genişlemesi, ikinci el piyasasının oluşması ve en alt ÖTV dilime giren model sayısı zenginleştikçe tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisi de artıyor. Önümüzdeki dönemde sadece binek otomobillerde değil aynı zamanda ticari araçlarda da elektrifikasyona doğru yönelim olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak, otomotiv endüstrisinde elektrifikasyona doğru hızlı bir dönüşüm var." açıklamasında bulundu. - "2026 Ağustos itibarıyla bu topraklarda elektrikli otomobil üreten ikinci marka olacağız" Berkel, Hyundai olarak 2025'te iyi bir performans sergilediklerini ve 2026'da da bu performanslarını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.