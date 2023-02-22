Ülkelerine geri döndüler: Türk halkıyla beraber olmaktan onur duyuyoruz

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veren Kolombiya ekibi ülkelerine dönüş yaptı. Kolombiyalı ekip, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ve Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) tarafından El Dorado Uluslararası Havalimanında karşılandı. Buradaki konuşmasında, Kolombiya arama kurtarma ekibine teşekkür eden Sun, "Bizim burada televizyonlardan gördüğümüzün çok daha kötüsünü siz oralarda gördünüz, tek tek bizim insanlarımıza ulaştınız ve dokundunuz. Kolombiya halkı elbette sizinle gurur duyuyor, bizler de sizin gibi dost bir ülkenin vatandaşlarına sahip olduğumuz için gururluyuz. Bu misyonun gerçekleşmesinde katkısı olan, emeği geçen başta Kolombiya Dışişleri Bakanlığı olmak üzere UNGRD ekibine, Kızılhaç, polis ve askerlere teşekkür ediyoruz. Bu yardımınız hiçbir zaman unutulmayacak." dedi.