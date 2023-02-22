2023-02-22 12:24:37 Ülkelerine geri döndüler: Türk halkıyla beraber olmaktan onur duyuyoruz
Türkiye'deki depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kolombiya ekibi ülkesine döndü. UNGRD Direktör Yardımcısı Monica Arias Fernandez, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Kolombiya halkı ve hükümeti, 2 kıtayı aşarak kardeş Türk halkına yardım etmek için aşkla yola çıkan ekiple gurur duyuyor. Bu zor zamanlarda Türk halkının acısını paylaşmaktan ve onlarla beraber olmaktan ötürü onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.