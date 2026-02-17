Ülkede Türkiye korkusu patladı: Nükleer tehdit altında yaşamaktansa 10 bin füzeyi tercih ederim

Netanyahu ise geçtiğimiz haftalarda bölgede Sünni ekseni oluşturulmasına izin verilmeyeceğini ve kendilerini ne olursa olsun koruyacaklarını belirterek, "İran'ın radikal Şii eksenini engelleme sürecindeyiz. Ancak bir tane daha var, o da Sünni ekseni. Biz kendimizi savunacağız ancak asıl soru şu: Batı kendini savunacak mı? Radikal İslam'ın istilası devam ederse dünyamız tehlikeye girer. İsrail bugün sadece kendini değil, tüm özgür toplumları savunuyor” demişti.