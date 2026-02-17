  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ülkede Türkiye korkusu patladı: Nükleer tehdit altında yaşamaktansa 10 bin füzeyi tercih ederim
Haber Merkezi

Ülkede Türkiye korkusu patladı: Nükleer tehdit altında yaşamaktansa 10 bin füzeyi tercih ederim

Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan ile iş birliği paniğe neden oldu. İttifakı sünni işbirliği olarak yorumlayan uzmanlar nükleer tehlikenin kendileri için büyük risk olduğunu yorumladı.

#1
srail, Gazze'deki soykırımına devam ederken İran hükümeti ile yaşadığı gerilim sonrasında Türkiye'nin de yer aldığı Katar, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır’ın bölgede yeni bir Sünni ittifak oluşturduklarını vurguladı. İsrail, bölgede caydırıcılık dengesinin yeniden şekillendirilmesi için Sünni ittifakın nükleer seçeneği ön planda tuttuğunu belirterek ihtiyatlı olma çağrısında bulundu.

#2
Netanyahu ise geçtiğimiz haftalarda bölgede Sünni ekseni oluşturulmasına izin verilmeyeceğini ve kendilerini ne olursa olsun koruyacaklarını belirterek, "İran'ın radikal Şii eksenini engelleme sürecindeyiz. Ancak bir tane daha var, o da Sünni ekseni. Biz kendimizi savunacağız ancak asıl soru şu: Batı kendini savunacak mı? Radikal İslam'ın istilası devam ederse dünyamız tehlikeye girer. İsrail bugün sadece kendini değil, tüm özgür toplumları savunuyor” demişti.

#3
Türkiye’nin de dahil olduğu bölgesel güçler arasında nükleer emellere ilişkin İsrail hükümetine ait Rafael Advanced Defence Systems’in Yönetim Kurulu Başkanı Yuval Steinitz, İran ile müzakerelerin çökme ve gerginliğin tırmanması olasılığına karşı hazırlık yapıldığını söyledi. Ancak, "daha geniş bölgesel riskler" olarak adlandırdığı hususların da altını çizdi.

#4
Steinitz'in açıklamaları, Washington ve Tahran arasında Salı günü Cenevre'de yapılması beklenen görüşmelerin yeniden başlaması öncesinde, İran'ın nükleer programı konusundaki gerilimlerin devam ettiğini ve ABD’nin askeri bir saldırı düzenleyebileceğine dair endişelerini dile getirdi.

#5
Ynet’e konuşan Steinitz, "İsrail gibi bir ülke her şeyden endişe duymalı ve Mısır ve Türkiye gibi Orta Doğu'daki diğer ülkelerin de gizlice nükleer silah geliştirmediğinden emin olmak için onları yakından takip etmeliyiz. Tek bir nükleer bomba tehdidi altında yaşamaktansa 10.000 balistik füze tehdidi altında yaşamayı tercih ederim" dedi.

#6
Ortadoğu stratejik bir yeniden yapılanma evresine girerken İran bölgedeki merkez aktörlerden bir tanesi olduğu ancak bölgesel oyunun kurallarını belirleyen tek güç olmadığı, onun yerine, yeni bir Sünni koalisyonun güçlendiği ve gözden geçirilmiş bir bölgesel düzeni şekillendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Jeruselam Center for Security and Foreign Affairs’ın yapmış olduğu analizde, üst düzey güvenlik yetkilileri, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi durumunda İsrail'in hem askeri doktrinini hem de hareket özgürlüğünü yeniden değerlendirmek zorunda kalacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

#7
Sünni ittifakın oluşması halinde İsrail’in herhangi bir hamlesinin bu ittifak ile karşı karşıya gelmesine neden olacağı ve ittifakın varlığının dahi İsrail’in bölgedeki diplomatik ve askeri hamlelerini kısıtlayacağı konusunda endişeliler. Pakistan’ın nükleer güce sahip olması ve Suudi Arabistan ile işbirliğinin bölgede bağımsızlık dengesini değiştirdiğini, İsrail’in bölgedeki en büyük rakibi Türkiye’nin de bu ittifakta yerini alması ile İsrail’in rekabeti arttırabileceği vurgulandı. KAYNAK: HABER7

Yorumlar

Ömer

Ulan İsrail köpeği ,zaten biz nükleer silahınızı 90 yıllarda yaptık ,üç buçuk edebilirsin..
