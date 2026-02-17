Ülkede Türkiye korkusu patladı: Nükleer tehdit altında yaşamaktansa 10 bin füzeyi tercih ederim

Ortadoğu stratejik bir yeniden yapılanma evresine girerken İran bölgedeki merkez aktörlerden bir tanesi olduğu ancak bölgesel oyunun kurallarını belirleyen tek güç olmadığı, onun yerine, yeni bir Sünni koalisyonun güçlendiği ve gözden geçirilmiş bir bölgesel düzeni şekillendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Jeruselam Center for Security and Foreign Affairs’ın yapmış olduğu analizde, üst düzey güvenlik yetkilileri, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi durumunda İsrail'in hem askeri doktrinini hem de hareket özgürlüğünü yeniden değerlendirmek zorunda kalacağı konusunda uyarıda bulunuyor.