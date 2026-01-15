Ülkede Havelsan paniği: Türkiye savunma sistemimizin sırlarına sızacak
NATO’nun, Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile yaptığı anlaşma komşuda büyük paniğe sebep oldu.
NATO’nun, Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile sözleşme imzalaması, Yunanistan’da hükümete yönelik eleştirilere yol açtı. Sözleşme, Yunan siyasetinde savunma güvenliği tartışmalarını gündeme getirdi.
NATO, modern orduların “merkezi sinir sistemi” olarak tanımlanan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile sözleşme imzaladı. Söz konusu yazılım; havada, karada ve denizde bulunan tüm dost unsurların aynı dili konuşmasını ve ortak bir taktik resim oluşturmasını sağlıyor.
Bu yazılım sayesinde ihbar ve komuta kontrol merkezleri, havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri, kara unsurları ve füze sistemleri; konum, hedef bilgisi ve radar izleri gibi verileri sürekli olarak birbirleriyle paylaşıyor.
HAVELSAN’ın NATO ile imzaladığı bu yazılım sözleşmesi, Yunan siyasetinde gündem oldu. Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini Türkiye’nin teknolojik hamlelerine karşı “yetersiz kalmakla” ve “stratejik hatalar yapmakla” eleştirdi. Kyrtsos, NATO–HAVELSAN yazılım anlaşmasına dikkat çekerek, bu durumun Yunanistan’ın savunma sırları açısından risk oluşturabileceğini iddia etti.
Kyrtsos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik gelişiminin bir göstergesi de Türk HAVELSAN’ın, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı olarak, NATO ile imzaladığı sözleşmedir. Bu sözleşme erken uyarı uçakları, savaş uçakları, savaş gemileri, radar sistemleri, kara birimleri ve füze sistemleri arasındaki iletişim koordinasyonunu destekleyecek yazılımın tedarikini kapsamaktadır.
NATO ile Yunan koordinasyonu için Türk yazılımı kullanılması, savunma sistemimizin gizli bilgilerine sızılması konusunda yüksek bir Türk nüfuzu olasılığı anlamına gelmektedir. Türkiye’nin savunma teknolojisi ve savaş sanayi meselelerinde NATO ve Avrupa düzeyindeki ilerleyişi, hükümet liderliğini düşündürmelidir.”
