Ülkede Havelsan paniği: Türkiye savunma sistemimizin sırlarına sızacak

Kyrtsos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin savunma sanayisindeki teknolojik gelişiminin bir göstergesi de Türk HAVELSAN’ın, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı olarak, NATO ile imzaladığı sözleşmedir. Bu sözleşme erken uyarı uçakları, savaş uçakları, savaş gemileri, radar sistemleri, kara birimleri ve füze sistemleri arasındaki iletişim koordinasyonunu destekleyecek yazılımın tedarikini kapsamaktadır.