Ülkede 5 milyar varil kanıtlanmamış petrol rezervi var: Türkiye çılgın hamleyi atmak üzere

Sudan Finans Bakanı Jibril İbrahim'in heyette yer alması, enerji ve madencilik bakanlarının ayrı temaslarda bulunması, Tarım Bakanı Abubakar Omar el-Bushra'nın Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşmesi, Sudan'ın önceliklerinin savaş sonrası toparlanma ekseninde şekillendiğini göstermektedir. Sudan Başbakanı Kamil İdris'in ziyaret sonrası yaptığı açıklamalar da Ankara temaslarının daha geniş bir diplomatik çerçeveye yerleştiğini göstermektedir. Bilindiği üzere Kamil İdris, Vatikan, İngiltere ve Türkiye'yi kapsayan temaslarında Sudan meselesine yönelik geniş bir uluslararası sempati ve destek gördüğünü ifade etmişti. Özellikle Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulamıştı. Altyapı projeleri, ekonomik işbirliği ve borçların yeniden yapılandırılması konusunda önemli anlayış birliklerine varıldığını belirtmesi, Ankara temaslarının somut sonuç üretme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin Sudan'ın barış girişimine güçlü destek vermesi ise bu ziyareti ikili ilişkilerin ötesinde Sudan krizine dönük yeni bir diplomatik girişimin habercisi olarak da anlamlı hale getirmektedir. Sudan Başbakanı İdris'in geniş bir heyetle Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi, Ankara'nın Sudan dosyasına siyasi, ekonomik ve diplomatik boyutları birlikte ele alan kapsamlı bir perspektifle yaklaştığına işaret etmektedir.