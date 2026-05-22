Ülkede 5 milyar varil kanıtlanmamış petrol rezervi var: Türkiye çılgın hamleyi atmak üzere

Öte yandan 21 Mayıs'ta imzalanan Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Mutabakatı da bu eğilimi güçlendirmektedir. Metnin ticaret, yatırım, bankacılık, sanayi, enerji, madencilik, tarım, hayvancılık, ulaştırma, sağlık, eğitim, teknik işbirliği, insani yardım, dijitalleşme, çevre, kültür ve turizm gibi geniş bir alanı kapsadığı düşünülmektedir. Bu tablo, KEK mekanizmasının Sudan'ın yeniden yapılanma ihtiyaçlarını sektörler bazında ele alan kapsamlı bir çerçeveye dönüştüğünü göstermektedir. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a muhtemel bir ziyareti ayrıca değerlendirilmelidir. Hatırlanacak olursa, 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye-Somali ilişkilerinde tarihi bir kırılma üretmişti. O ziyaret, Somali'nin uluslararası toplum tarafından büyük ölçüde ihmal edildiği bir dönemde gerçekleşmiş ve Mogadişu'ya yönelik algıyı değiştiren bir siyasi irade beyanı haline gelmişti. Türkiye, Somali'de insani yardım, kalkınma, altyapı, sağlık, eğitim, güvenlik kapasitesi ve diplomatik görünürlük alanlarında uzun vadeli bir ortaklık inşa etti. Bu ziyaret, zamanla Türkiye'nin Afrika politikasında en sembolik dosyalardan birine dönüştü.