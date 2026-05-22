Gündemi sarsacak kulis O gazeteciden geldi: Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmayacak

Evren, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu şu andaki görevini uzun süre yapmayacak. Böyle bir niyeti var. Hiçbir makama talip olmayacak, aday olmayacak. Şeffaf, eşit, adil bir kurultay yapılarak orada seçilen kişilere partiyi teslim edecek. Genel Merkez'e gitmeyecek. Genel Merkez'e gitmeme kararı dün alınmış bir karar değil, çok önceden alınmış bir karardı. Bunu ben bazı konuşmalar sırasında onun sözlerinin içerisinden çıkardım. Çünkü geçtiğimiz çarşamba günü video yayınladığında ben "mutlak butlanın habercisidir" diye bir yazı yazdım. Bugün geldiğimiz noktada, Kemal Bey'e gerekirse ofisten, gerekirse Meclis'ten yönetme önerisi de yapıldı. Bu da bir köşede duruyor. Özgür Bey tarafında ise ilçe belediye başkanları dahil bazı belediye başkanları ve birkaç MYK üyesi 'Kemal Bey ile görüşün, bir araya gelin. Rakiplerinizin eline daha fazla malzeme vermeden bu işi ikiniz bitirin, bitireceğinize inanıyoruz' dedi. "Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret edebilir" Özgür Bey'in dün basın toplantısındaki vücut diline dikkat ettiyseniz, ilk defa Özgür Bey'in sakinlikle durumu anlatmaya çalıştığını, kendini kontrol ettiğini ve yaşanan olayların ağırlığını hissettiğini, dolayısıyla bundan sonraki süreçte evet direneceğiz demek zorunda, ilk adımda çekiliyoruz demez. Ama zaman içerisinde o direneceğizi yumuşatarak özellikle de bayram vesilesiyle bir araya gelerek, Kemal Bey'i evinde ziyaret etme ihtimali çok yüksek. Bu sorunun çözülmesindeki ilk adım olarak görünüyor. Dün akşam Kemal Bey ilk defa çok üzülmüş ve sinirlenmiş. CHP'nin bahçesinde 'hain Kemal' sloganları yükseldiğinde, Özgür Bey veya bir yetkili çıksın 'arkadaşlar ne yapıyorsunuz, hain diye slogan atamazsınız' desin istemiş."