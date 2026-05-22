Gündemi sarsacak kulis O gazeteciden geldi: Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmayacak
CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken kulis iddiaları gündeme geldi.
Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki kurultayda aday olmayacağı öne sürüldü. Kulislere göre Kılıçdaroğlu, CHP binası bahçesinde atılan "hain Kemal" sloganlarına çok üzüldü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın "mutlak butlan" ile sakatlandığı gerekçesiyle iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti. CHP karara itiraz ederken, siyaset kulisleri hareketlendi.
Gazeteci Gürbüz Evren, canlı yayında edindiği bilgileri aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Kurultayı'nda aday olmayacağını söyleyen Evren, Kılıçdaroğlu'nun parti bahçesindeki vatandaşların "hain Kemal" sloganı atmasına çok üzüldüğünü belirtti. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu bayram dolayısıyla evinde ziyaret etme ihtimalinin yüksek olduğunu da kaydetti.
Evren, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu şu andaki görevini uzun süre yapmayacak. Böyle bir niyeti var. Hiçbir makama talip olmayacak, aday olmayacak. Şeffaf, eşit, adil bir kurultay yapılarak orada seçilen kişilere partiyi teslim edecek. Genel Merkez'e gitmeyecek. Genel Merkez'e gitmeme kararı dün alınmış bir karar değil, çok önceden alınmış bir karardı. Bunu ben bazı konuşmalar sırasında onun sözlerinin içerisinden çıkardım. Çünkü geçtiğimiz çarşamba günü video yayınladığında ben "mutlak butlanın habercisidir" diye bir yazı yazdım. Bugün geldiğimiz noktada, Kemal Bey'e gerekirse ofisten, gerekirse Meclis'ten yönetme önerisi de yapıldı. Bu da bir köşede duruyor. Özgür Bey tarafında ise ilçe belediye başkanları dahil bazı belediye başkanları ve birkaç MYK üyesi 'Kemal Bey ile görüşün, bir araya gelin. Rakiplerinizin eline daha fazla malzeme vermeden bu işi ikiniz bitirin, bitireceğinize inanıyoruz' dedi. "Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret edebilir" Özgür Bey'in dün basın toplantısındaki vücut diline dikkat ettiyseniz, ilk defa Özgür Bey'in sakinlikle durumu anlatmaya çalıştığını, kendini kontrol ettiğini ve yaşanan olayların ağırlığını hissettiğini, dolayısıyla bundan sonraki süreçte evet direneceğiz demek zorunda, ilk adımda çekiliyoruz demez. Ama zaman içerisinde o direneceğizi yumuşatarak özellikle de bayram vesilesiyle bir araya gelerek, Kemal Bey'i evinde ziyaret etme ihtimali çok yüksek. Bu sorunun çözülmesindeki ilk adım olarak görünüyor. Dün akşam Kemal Bey ilk defa çok üzülmüş ve sinirlenmiş. CHP'nin bahçesinde 'hain Kemal' sloganları yükseldiğinde, Özgür Bey veya bir yetkili çıksın 'arkadaşlar ne yapıyorsunuz, hain diye slogan atamazsınız' desin istemiş."
