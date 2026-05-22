Bu müdahalesi her şeyi değiştirecek mi? Aziz Yıldırım'dan tarihi davet

Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kulübün eski başkanı Ali Koç ve başkan adayı Hakan Safi'ye çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç ve başkan adayı Hakan Safi'ye birlik çağrısında bulundu. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım, yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Yıldırım, açıklamasında, "Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimiyle Futbol AŞ yönetimi beraber olacak, kulübü beraber yöneteceğiz. Futbol AŞ'deki arkadaşların hepsi sportif ve spor kulübü tarafında seçilecek yöneticilerle aynı değerde. Bunlardan 3-4 tanesi dörtlü finale gitti, o yüzden aramızda yoklar. Erkek basketbol takımının şampiyon döneceğine inanıyoruz. Yönetimin içinde Ferudun Geçgel, Türkiye'nin önemli bir kurumsal yapısının sahibi. İşlerinden dolayı bugün katılamadı ama aramızda olacak. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, dörtlü finale gitti. Ayrıca Futbol AŞ'ye 4-5 tane değerli insan daha gelecek. Hem kaliteli hem değerli hem de Fenerbahçeli insanlar orada olacak." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin başarılarına güç katma iradesiyle bir araya geldiklerini aktaran Yıldırım, "Fenerbahçe'mizin Türkiye ve Avrupa'da başaracağı büyük başarıların mimarı olacak kadroyla az önce tanıştınız. Arkadaşlarımızın tamamı kendi iş hayatlarında önemli başarılar kazanmış isimlerdir. Onları bir araya getiren, Fenerbahçe'nin başarılarına güç katma iradesidir. Bir Fenerbahçeli olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Sadece bizim listemizde olan arkadaşları değil, Sayın Hakan Safi ve listesinde olanları da tebrik ediyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil; Fenerbahçeli, Fenerbahçelinin rakibi olamaz, yoldaşı olur. 120. yaşını kutlayan bu koca çınar ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın neredeyse yarısında ömrüm geçti ve kendimi Fenerbahçe'de gördüm. Her zaman her yerde Fenerbahçe. Ben bunu bir hayat enerjisi olarak hissediyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener diye inleyen sokaklar ve her yerde dalgalanan sarı-lacivert bayraklar benim hayat enerjimi sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Camianın bir ve birlik olması gerektiğini anlatan Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ülkemizde ay-yıldızlı ülkemizde hür yaşamanın yanı sıra sarı-lacivert bayraklarla birlikte yaşamanın onurunu yaşıyorum. Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını sarı-laciverte boyamak için varım. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız. Fenerbahçe'mizin kumpaslarla içine itildiği kuyudan el birliğiyle çıkmak için bir aradayız. Huzurunuzda tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsi çok fedakarlıklar yaptı. Bir olalım, birlik olalım. Önce kendimizi hatırlayıp, teknik adamlara, sporculara, hakemlere, federasyonlara, sokaklara ve milyonlara kim olduğumuzu hatırlatalım. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır, gelin yönetimde beraber olalım, hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Bu seneye damga vuralım. Birlikte büyük bir mücadeleye adım atıyoruz, En Büyük Fener sezonu başlamıştır, hayırlı uğurlu olsun, sonu şampiyonluk olsun."

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor: Asıl üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

