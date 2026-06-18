Netanyahu'dan kriz çıkaracak çıkış! 'Anlaşmaya uymayacağız'
Katil Binyamin Netanyahu, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan israil güçlerinin Güney Lübnan'dan çekilmeyeceğini ABD'ye iletti.
Katil Binyamin Netanyahu, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadan israil güçlerinin Güney Lübnan'dan çekilmeyeceğini ABD'ye iletti.
ABD merkezli Axios haber sitesi, soykırımcı israil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir danışmanına dayandırdığı haberinde, israilin ABD ile İran arasında yakın zamanda imzalanan mutabakat zaptındaki Lübnan maddesiyle kendisini bağlı görmediğini aktardı.
Danışmanın açıklamasına göre Netanyahu, ABD Başkanı'na israilin Güney Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ve bunun için Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılmasının şart olduğunu iletti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazar günü Beyrut'a düzenlenen israil saldırısının ardından Netanyahu'ya sert bir mesaj göndermişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesinin ABD ile varılan mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmişti.
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