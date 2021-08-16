2021-08-16 12:25:30 Ülke fena halde karıştı! Taliban'dan flaş talimat
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi devam ederken önemli bir gelişme yaşanıyor.
Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi devam ederken önemli bir gelişme yaşanıyor.
Anadolu Ajansı tarafından aktarılan görüntülerde Taliban mensuplarının Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi.
AA muhabiri, Taliban militanlarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiğini aktardı.
Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.
Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
İşte ülkeden son görüntüler...
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