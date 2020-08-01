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Dünya
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Ülke ayakta! 3 kız kardeş, kendilerini taciz eden babalarını çekiç ve bıçakla öldürdü!

2020-08-01 13:01:31
Ülke ayakta! 3 kız kardeş, kendilerini taciz eden babalarını çekiç ve bıçakla öldürdü!

RUSYA'da 3 kız kardeş uzun yıllardır kendilerine hem işkence eden hem de cinsel tacizde bulunan babalarını çekiç ve bıçakla öldürdü..

#1
Foto - Rusya'da yaşanan korkunç aile içi taciz skandalının kahramanı üç kardeş mahkeme karşısına çıktı. Kendilerini yıllarca cinsel tacizde bulunan ve şiddet gösteren babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşin davası tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. İşte korkunç olayın detayları...

Rusya'da yaşanan korkunç aile içi taciz skandalının kahramanı üç kardeş mahkeme karşısına çıktı. Kendilerini yıllarca cinsel tacizde bulunan ve şiddet gösteren babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşin davası tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. İşte korkunç olayın detayları...

#2
Foto - Rusya'da cani bir baba, karısını evden kovup kendi kızlarına yıllarca işkence etti ve cinsel tacizde bulundu. Bir akşam babalarının uyumasını bekleyen kızları çekiç ve bıçakla sapık adamı öldürdü. Cinayetle yargılanan taciz mağduru üç kız kardeşin davaları görüldü. Kardeşlerin mahkemesi ülkede büyük infiale neden oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da kendilerini yıllarca taciz eden babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşten ikisi, Krestina ve Angelina Kaçaturyan yargıç karşısına çıktı.

Rusya'da cani bir baba, karısını evden kovup kendi kızlarına yıllarca işkence etti ve cinsel tacizde bulundu. Bir akşam babalarının uyumasını bekleyen kızları çekiç ve bıçakla sapık adamı öldürdü. Cinayetle yargılanan taciz mağduru üç kız kardeşin davaları görüldü. Kardeşlerin mahkemesi ülkede büyük infiale neden oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da kendilerini yıllarca taciz eden babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşten ikisi, Krestina ve Angelina Kaçaturyan yargıç karşısına çıktı.

#3
Foto - Olay sırasında 17 yaşında olan kardeşleri Maria'nın davası ayrı görülüyor. Maria da cinayetten yargılanıyor. Suçlu bulunmaları halinde kardeşlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor. Krestina, Angelina ve Maria Kaçaturyan kardeşler hakkında cinayet davası açılması ülkede büyük tepkiye neden olmuştu.

Olay sırasında 17 yaşında olan kardeşleri Maria'nın davası ayrı görülüyor. Maria da cinayetten yargılanıyor. Suçlu bulunmaları halinde kardeşlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor. Krestina, Angelina ve Maria Kaçaturyan kardeşler hakkında cinayet davası açılması ülkede büyük tepkiye neden olmuştu.

#4
Foto - 27 Temmuz 2018'de yaşayan olayda 57 yaşındaki baba Mihail Kaçaturyan'ın cesedi apartman boşluğunda bulunmuştu. Kaçaturyan'ın başında ve boynunda 30'dan fazla bıçak darbesi tespit edildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, olay günü psikiyatri kliniğinden dönen baba, evi temizlemedikleri için kızlarını sıraya dizip azarladı ve yüzlerine biber gazı sıktı. O dönem 19 yaşında olan astım hastası ablaları Krestina bayıldı.

27 Temmuz 2018'de yaşayan olayda 57 yaşındaki baba Mihail Kaçaturyan'ın cesedi apartman boşluğunda bulunmuştu. Kaçaturyan'ın başında ve boynunda 30'dan fazla bıçak darbesi tespit edildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, olay günü psikiyatri kliniğinden dönen baba, evi temizlemedikleri için kızlarını sıraya dizip azarladı ve yüzlerine biber gazı sıktı. O dönem 19 yaşında olan astım hastası ablaları Krestina bayıldı.

#5
Foto - Daha sonra 17 yaşındaki Maria avcı bıçağı, 18 yaşındaki Angelina çekiç ve Krestina da biber gazıyla, uyumakta olan babalarına saldırdı. Genç kadınların önce babalarının kendilerine bıçakla saldırdığı izlenimini vermek için kendilerini yaralamaya çalıştıkları, ardından polis ve ambulansı aradıkları belirtiliyor.

Daha sonra 17 yaşındaki Maria avcı bıçağı, 18 yaşındaki Angelina çekiç ve Krestina da biber gazıyla, uyumakta olan babalarına saldırdı. Genç kadınların önce babalarının kendilerine bıçakla saldırdığı izlenimini vermek için kendilerini yaralamaya çalıştıkları, ardından polis ve ambulansı aradıkları belirtiliyor.

#6
Foto - Avukatları ve başsavcılığa göre, ertesi gün gözaltına alınan kardeşler, yıllarca cinsel, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

Avukatları ve başsavcılığa göre, ertesi gün gözaltına alınan kardeşler, yıllarca cinsel, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

#7
Foto - Kardeşler hakkında geçen yaz tasarlayarak öldürme suçundan dava açılması, ev içi şiddetin tırmandığı ülkede öfkeye neden oldu. Davayla birlikte, insan hakları grupları 2016'da parlamentonun rafa kaldırdığı, ev içi şiddet mağdurlarını koruyan yasa tasarısının onaylanması çağrılarını yineledi. Kardeşlerin serbest onlarca gösteri yapıldı, internet üzerinden imza kampanyaları başlatıldı.

Kardeşler hakkında geçen yaz tasarlayarak öldürme suçundan dava açılması, ev içi şiddetin tırmandığı ülkede öfkeye neden oldu. Davayla birlikte, insan hakları grupları 2016'da parlamentonun rafa kaldırdığı, ev içi şiddet mağdurlarını koruyan yasa tasarısının onaylanması çağrılarını yineledi. Kardeşlerin serbest onlarca gösteri yapıldı, internet üzerinden imza kampanyaları başlatıldı.

#8
Foto - Avukatları, kolluk güçleri ve mahkeme sisteminde yeterli koruma mekanizmalarının olmaması nedeniyle kardeşlerin kendilerini böyle savunmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Tepkilerin büyümesinin ardından Savcı Viktor Grin, Ocak ayında sürpriz bir kararla cinayet davasının meşru müdafaa davasına dönüştürülmesi talimatını verdi. Fakat yine Mayıs'ta yine sürpriz bir kararla savcı Kaçaturyan kardeşlerin cinayetten yargılanacaklarını açıklamıştı.

Avukatları, kolluk güçleri ve mahkeme sisteminde yeterli koruma mekanizmalarının olmaması nedeniyle kardeşlerin kendilerini böyle savunmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Tepkilerin büyümesinin ardından Savcı Viktor Grin, Ocak ayında sürpriz bir kararla cinayet davasının meşru müdafaa davasına dönüştürülmesi talimatını verdi. Fakat yine Mayıs'ta yine sürpriz bir kararla savcı Kaçaturyan kardeşlerin cinayetten yargılanacaklarını açıklamıştı.

#9
Foto - Kaçaturyan kardeşlere ne olacağı, Rusya'nın en çok tartışılan konularından biri oldu. 300 bin kişi, onların serbest bırakılmaları çağrısında bulunan dilekçeye imza attı. Olay Rusya'da çok büyük yankı uyandıran bir davaya dönüştü. İnsan hakları aktivistleri, tacizci babalarına karşı kendilerini korumaları için yardım ve destek görmedikleri için suçlu taraf değil, mağdur olduklarını savunuyordu. Ama Rusya'da aile içi şiddet mağdurlarını koruyan yasalar yok. Soruşturma süresince yapılan incelemelerde, aile içi şiddetin geçmişinin uzun olduğu ortaya çıktı. Baba Mihail, üç yıldan uzun süredir kız çocuklarını düzenli olarak dövüyor, onlara işkence yapıyor ve esir gibi tutup, cinsel tacizde bulunuyordu.

Kaçaturyan kardeşlere ne olacağı, Rusya'nın en çok tartışılan konularından biri oldu. 300 bin kişi, onların serbest bırakılmaları çağrısında bulunan dilekçeye imza attı. Olay Rusya'da çok büyük yankı uyandıran bir davaya dönüştü. İnsan hakları aktivistleri, tacizci babalarına karşı kendilerini korumaları için yardım ve destek görmedikleri için suçlu taraf değil, mağdur olduklarını savunuyordu. Ama Rusya'da aile içi şiddet mağdurlarını koruyan yasalar yok. Soruşturma süresince yapılan incelemelerde, aile içi şiddetin geçmişinin uzun olduğu ortaya çıktı. Baba Mihail, üç yıldan uzun süredir kız çocuklarını düzenli olarak dövüyor, onlara işkence yapıyor ve esir gibi tutup, cinsel tacizde bulunuyordu.

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