Ülke ayakta! 3 kız kardeş, kendilerini taciz eden babalarını çekiç ve bıçakla öldürdü!

Kaçaturyan kardeşlere ne olacağı, Rusya'nın en çok tartışılan konularından biri oldu. 300 bin kişi, onların serbest bırakılmaları çağrısında bulunan dilekçeye imza attı. Olay Rusya'da çok büyük yankı uyandıran bir davaya dönüştü. İnsan hakları aktivistleri, tacizci babalarına karşı kendilerini korumaları için yardım ve destek görmedikleri için suçlu taraf değil, mağdur olduklarını savunuyordu. Ama Rusya'da aile içi şiddet mağdurlarını koruyan yasalar yok. Soruşturma süresince yapılan incelemelerde, aile içi şiddetin geçmişinin uzun olduğu ortaya çıktı. Baba Mihail, üç yıldan uzun süredir kız çocuklarını düzenli olarak dövüyor, onlara işkence yapıyor ve esir gibi tutup, cinsel tacizde bulunuyordu.