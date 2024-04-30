2024-04-30 02:30:00 Ulan bunun şimdiye kadar hiç işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan’ı, sen ne yapacaksın onu söyle! Şimdiden söyleyelim, o iş olmaz
Hikmet Genç, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, parti tabanı dahil hiç kimseyi heyecanlandırmadığını belirtti. Akşam gazetesindeki yazısında, Dervişoğlu’nun “Sizlere yalvarıyorum, 'Allah rızası için' diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum” sözlerini nakleden Genç, “Sırf Erdoğan düşmanlığı yaparak siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Hedef ne? 'Erdoğan'ı indirmek!' Ulan bu tarz gerginlik düşmanlık siyasetinin 'kitlenizi tatmin etme' dışında şimdiye kadar hiçbir işe yaradığını gördünüz mü?” diye sordu. Genç, şunları kaydetti: