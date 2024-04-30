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Medya
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Ulan bunun şimdiye kadar hiç işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan’ı, sen ne yapacaksın onu söyle! Şimdiden söyleyelim, o iş olmaz

2024-04-30 02:30:00
Ulan bunun şimdiye kadar hiç işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan’ı, sen ne yapacaksın onu söyle! Şimdiden söyleyelim, o iş olmaz

Hikmet Genç, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, parti tabanı dahil hiç kimseyi heyecanlandırmadığını belirtti. Akşam gazetesindeki yazısında, Dervişoğlu’nun “Sizlere yalvarıyorum, 'Allah rızası için' diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum” sözlerini nakleden Genç, “Sırf Erdoğan düşmanlığı yaparak siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Hedef ne? 'Erdoğan'ı indirmek!' Ulan bu tarz gerginlik düşmanlık siyasetinin 'kitlenizi tatmin etme' dışında şimdiye kadar hiçbir işe yaradığını gördünüz mü?” diye sordu. Genç, şunları kaydetti:

#1
Foto - Ulan bunun şimdiye kadar hiç işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan’ı, sen ne yapacaksın onu söyle! Şimdiden söyleyelim, o iş olmaz

“Akşener İyi Parti'yi ne için kurdu?.. Kurduğu parti Türkiye'de temsil edilmeyen hangi ideolojinin, düşüncenin, görüşün karşılığıydı?.. Güya milliyetçi kesimi temsil ediyordu? Orijinali olan MHP'den farkı ne olacaktı? Yoksa sadece başbakan olmak için mi parti kurdu?!.. Bu soruların hiçbirinin cevabı yok. Ama İyi Parti'nin ne yaptığını ve 'ne işe yaradığını' gördük! Türkiye'deki milliyetçi muhafazakar oyları böldü. Partinin seküler damarı ağır basınca parti içinde bölünmeler istifalar yaşandı.

#2
Foto - Ulan bunun şimdiye kadar hiç işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan’ı, sen ne yapacaksın onu söyle! Şimdiden söyleyelim, o iş olmaz

İttifak, kiralık vekil falan derken İyi Parti tabanından bir kesim CHP'ye kaydı... Söylemde ve eylemde CHP'den farkı kalmadı. Milliyetçilik etikette kaldı. Akşener 'Yuvarlak Masaya' oturdu, kızdı kalktı, sonra geri döndü. Neden geri döndüğünü asla söyleyemedi. Ama neticede uluslararası tezgahın parmağının da olduğu Erdoğan'dan kurtulma masasının sacayağı oldu. HDP'nin masadaki varlığını perdeleme vazifesini ifa etti İyi Parti. 6'lı Masa'nın ve dahi Kandil'in adayı olan Bay Kemal'e oy istedi Akşener. (Neydi slogan? Bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e!..) Son seçimlerde de ağır kaybetti.

#3
Foto - Ulan bunun şimdiye kadar hiç işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan’ı, sen ne yapacaksın onu söyle! Şimdiden söyleyelim, o iş olmaz

Kimliksiz amorf bir parti oldu, dağıldı tükendi İyi Parti. Ve Meral Akşener adaya veda etti! Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu. Bu bir değişim miydi, yeni bir vizyon misyon beklentisi var mıydı? Yoktu. Açıkçası parti tabanı dahil hiç kimseyi heyecanlandırmadı. Ne dedi kongrede Müsavat Dervişoğlu?

#4
Foto - Ulan bunun şimdiye kadar hiç işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan’ı, sen ne yapacaksın onu söyle! Şimdiden söyleyelim, o iş olmaz

"Sizlere yalvarıyorum, 'Allah rızası için' diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum." Bu ne şimdi?! Yıllardır söylüyoruz. Zerre kadar aklınız olsa, 'biz nerede yanlış yapıyoruz' diye önce kendinizi sorgularsınız. Sonra bir vizyon ortaya koyarsınız. Memleket için ne yapacağınızı anlatırsınız. Yok efendim olmaz. O zor iş. Daha kolayı var. Kürsüye çık, Erdoğan'a saldır!..

#5
Foto - Ulan bunun şimdiye kadar hiç işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan’ı, sen ne yapacaksın onu söyle! Şimdiden söyleyelim, o iş olmaz

Sırf Erdoğan düşmanlığı yaparak siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Hedef ne? 'Erdoğan'ı indirmek!' Ulan bu tarz gerginlik düşmanlık siyasetinin 'kitlenizi tatmin etme' dışında şimdiye kadar hiçbir işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan'ı.., sen ne yapacaksın onu söyle.

#6
Foto - Ulan bunun şimdiye kadar hiç işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan’ı, sen ne yapacaksın onu söyle! Şimdiden söyleyelim, o iş olmaz

Müsavat'ın vaadine bak. 'Erdoğan'la hesaplaşacağım!..' Şimdiden söyleyeyim o iş olmaz. Zira aranızda bir müsavat yok Müsavat!..”

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