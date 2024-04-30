Ulan bunun şimdiye kadar hiç işe yaradığını gördünüz mü? Bırak Erdoğan’ı, sen ne yapacaksın onu söyle! Şimdiden söyleyelim, o iş olmaz

"Sizlere yalvarıyorum, 'Allah rızası için' diyorum. Bana bir fırsat tanıyın. Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum." Bu ne şimdi?! Yıllardır söylüyoruz. Zerre kadar aklınız olsa, 'biz nerede yanlış yapıyoruz' diye önce kendinizi sorgularsınız. Sonra bir vizyon ortaya koyarsınız. Memleket için ne yapacağınızı anlatırsınız. Yok efendim olmaz. O zor iş. Daha kolayı var. Kürsüye çık, Erdoğan'a saldır!..