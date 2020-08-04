Ukraynalı ünlü sunucuya trende hem tecavüz hem şiddet!

"BOYNUMDAN TUTUP YÜZÜMÜ YUMRUKLAMAYA BAŞLADI" 28 yaşındaki televizyon sunucusu Anastasia Lugova, cuma günü Mariupol'den Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı tren yolculuğu sırasında 45 yaşındaki Vitaliy Rudzko tarafından saldırıya uğradı. Kadın ve 6 yaşındaki oğlu Zakhar, sabaha karşı üçte üzerinde sadece iç çamaşırları olan sapık Rudzko tarafından saldırıya uğradıklarında trenin kendilerine ayrılmış olan bölmesinde uyuyorlardı. Anastasia yerel basına yaptığı açıklamada, "Uyandığımda beni boynundan tutmuştu, yüzümü art arda yumruklamaya başladı." ifadelerini kullandı.Trende yardım çığlıkları attığını ancak kimsenin kendisine yardım etmediğini ileri süren sunucu, "Çığlık atmaya ve yardım çağırmaya başladım ama kimse gelmedi. Sonra bana iyi bir kız olmamı, yoksa her şeyin daha kötü olacağını söyledi" dedi.