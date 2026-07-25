Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

Anlaşmanın petrol üretimi veya rafineri kapasitelerine herhangi bir kısıtlama getirmediği, üretim ve işletmeye ilişkin tüm kararların tamamen Kuveyt devletinin yetkisinde kalacağı vurgulandı. Kuveyt Petrol Şirketinin ulusal mülkiyeti ve operasyonel kontrolünün de korunacağı ifade edildi. İşlemin tamamlanmasının ardından 7,85 milyar dolarlık nakit gelir elde edilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ABD merkezli yatırım şirketleri Blackstone ve KKR ile Kanada merkezli yatırım şirketi Brookfield'in uzun vadeli stratejik ortaklar olarak projeye katılacağı kaydedildi. Elde edilecek gelirin, Kuveyt Petrol Kurumunun sermaye harcaması programlarını destekleyeceği aktarıldı. Bu programların başında, ham petrol üretim kapasitesinin 2035 yılına kadar günlük 4 milyon varile çıkarılması planının geldiği belirtildi. Projenin ayrıca Kuveyt'in finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve küresel yatırımcıların ülke ekonomisine katılımını artırma çabalarına katkı sağlayacağı ifade edildi. Kuveyt Petrol Kurumu, "Şahin Projesi"nin ülkenin petrol altyapısının geliştirilmesi amacıyla uluslararası yatırımların çekilmesini hedeflediğini bildirdi