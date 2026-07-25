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Kaya Çilingiroğlu'ndan dikkat çeken itiraf: Eğer bu olsaydı Mustafa Koç ölmezdi Venezuela depreminde bilanço ağırlaşıyor! İşte o korkunç rakam! Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi Araba alacaklar dikkat: ÖTV fiyatları değişti! Dünya Bankası’ndan hasar tahmini Depremin faturası 20 milyar dolar 7 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürmüş: Vahşi cinayeti işleyen cani kumarbaz çıktı! 6 ayda yaklaşık 3,5 milyon lira gelir: Aromatik ürünler yüzlerini güldürdü
Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

Dünya genelinde yaşanan savaşlar birçok ülkeyi mevcut rezervleri çıkarmaya yönelik çalışmalara iterken önemli bir gelişme yaşandı. Devasa petrol rezervleri Amerika ve Kanadalılara teslim edildi.

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Foto - Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

Kuveyt, petrol sektörünün altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen 'Şahin Projesi' kapsamında ABD'li yatırım şirketleri Blackstone ve KKR ile Kanadalı Brookfield arasında toplam 16 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandığını açıkladı.

#2
Foto - Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

Kuveyt Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, anlaşmanın petrol sektörü altyapısındaki en büyük ortaklık ve Kuveyt tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırım olduğu belirtildi. Petrol Kurumu Üst Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevvaf Suud es-Sabah, projenin ekonomik kalkınma sürecinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

#3
Foto - Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

Projenin Kuveyt ekonomisinin dayanıklılığını, kurumun varlıklarının kalitesini ve enerji sektörünü geliştirmeye yönelik uzun vadeli vizyonunu yansıttığını belirten Sabah, anlaşmanın, mevcut bölgesel zorluklara rağmen Kuveyt'in küresel sermaye açısından cazip bir yatırım merkezi olmayı sürdürdüğü yönünde açık bir mesaj verdiğini ifade etti.

#4
Foto - Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

Projenin, Kuveyt Başbakanı Ahmed Abdullah el-Ahmed es-Sabah'ın Şubat 2026'da düzenlenen Kuveyt Petrol ve Gaz Fuarı'nda açıkladığı taahhüdü somutlaştırdığı kaydedildi. Projenin, ülke içindeki ham petrol boru hatları ile petrol ihracatında kullanılan boru hattı ağının 20,5 yıllığına kiralanması ve yeniden kiralanmasına ilişkin 16 milyar dolarlık bir anlaşmaya dayandığı aktarıldı. Kuveyt Petrol Şirketinin projedeki yüzde 51'lik payını koruyacağı, projenin yönetim ve işletmesini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

#5
Foto - Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

Anlaşmanın petrol üretimi veya rafineri kapasitelerine herhangi bir kısıtlama getirmediği, üretim ve işletmeye ilişkin tüm kararların tamamen Kuveyt devletinin yetkisinde kalacağı vurgulandı. Kuveyt Petrol Şirketinin ulusal mülkiyeti ve operasyonel kontrolünün de korunacağı ifade edildi. İşlemin tamamlanmasının ardından 7,85 milyar dolarlık nakit gelir elde edilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ABD merkezli yatırım şirketleri Blackstone ve KKR ile Kanada merkezli yatırım şirketi Brookfield'in uzun vadeli stratejik ortaklar olarak projeye katılacağı kaydedildi. Elde edilecek gelirin, Kuveyt Petrol Kurumunun sermaye harcaması programlarını destekleyeceği aktarıldı. Bu programların başında, ham petrol üretim kapasitesinin 2035 yılına kadar günlük 4 milyon varile çıkarılması planının geldiği belirtildi. Projenin ayrıca Kuveyt'in finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve küresel yatırımcıların ülke ekonomisine katılımını artırma çabalarına katkı sağlayacağı ifade edildi. Kuveyt Petrol Kurumu, "Şahin Projesi"nin ülkenin petrol altyapısının geliştirilmesi amacıyla uluslararası yatırımların çekilmesini hedeflediğini bildirdi

#6
Foto - Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

Anlaşmanın petrol üretimi veya rafineri kapasitelerine herhangi bir kısıtlama getirmediği, üretim ve işletmeye ilişkin tüm kararların tamamen Kuveyt devletinin yetkisinde kalacağı vurgulandı. Kuveyt Petrol Şirketinin ulusal mülkiyeti ve operasyonel kontrolünün de korunacağı ifade edildi.

#7
Foto - Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

İşlemin tamamlanmasının ardından 7,85 milyar dolarlık nakit gelir elde edilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ABD merkezli yatırım şirketleri Blackstone ve KKR ile Kanada merkezli yatırım şirketi Brookfield'in uzun vadeli stratejik ortaklar olarak projeye katılacağı kaydedildi. Elde edilecek gelirin, Kuveyt Petrol Kurumunun sermaye harcaması programlarını destekleyeceği aktarıldı.

#8
Foto - Ülkenin petrolü Amerika ve Kanadalılara peşkeş çekilecek: Milyar dolarlık rezerv yabancılara teslim edildi

Bu programların başında, ham petrol üretim kapasitesinin 2035 yılına kadar günlük 4 milyon varile çıkarılması planının geldiği belirtildi. Projenin ayrıca Kuveyt'in finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve küresel yatırımcıların ülke ekonomisine katılımını artırma çabalarına katkı sağlayacağı ifade edildi. Kuveyt Petrol Kurumu, "Şahin Projesi"nin ülkenin petrol altyapısının geliştirilmesi amacıyla uluslararası yatırımların çekilmesini hedeflediğini bildirdi

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