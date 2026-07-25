Kaya Çilingiroğlu'ndan dikkat çeken itiraf: Eğer bu olsaydı Mustafa Koç ölmezdi
Kaya Çilingiroğlu, 2016 yılında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç’la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
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Kaya Çilingiroğlu, 2016 yılında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç’la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Kaya Çilingiroğlu, bir dönem Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Koç’un çevresinde kendisine gerçekleri söyleyebilen bir dostu olmadığını ima etti.
Katıldığı bir yayında konuşan Kaya Çilingiroğlu, “Mustafa Koç'a para çok yakışıyordu. Kilolusun.' dediğim için kızardı. Etrafındakiler, 'Ne kadar kilo vermişsin.' derdi. Eğer çevresinde arkadaşları olsaydı 56 yaşında ölmezdi” ifadelerini kullandı.
Mustafa Koç kimdir, nasıl öldü? 2003 yılından vefat ettiği 2016 yılına kadar Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Türk iş insanı ve Koç ailesinin üçüncü kuşak üyesidir.
29 Ekim 1960 tarihinde Ankara'da doğmuş, 21 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmiştir.
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